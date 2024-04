XPERTO LANCE UNE INITIATIVE DE RECRUTEMENT POUR LES COURTIERS HYPOTHÉCAIRES

L'entreprise offre des revenus supérieurs et un soutien inégalé.

MONTRÉAL, le 18 avril 2024 /CNW/ - Xperto, une société de courtage hypothécaire en pleine croissance, fondée par 3 leaders incontestés de l'industrie, souhaite recruter une centaine de courtiers d'ici la fin de l'année. Conçu pour offrir aux courtiers hypothécaires des opportunités sans précédent, Xperto se distingue par son programme de partage de profit qui assure des revenus récurrents aux courtiers.

« Chez Xperto, nous redéfinissons les normes de l'industrie en offrant aux courtiers hypothécaires un revenu supérieur et un support inégalé », déclare Antoine Feghali, courtier et cofondateur d'Xperto. « Notre relation étroite avec Les Centres Hypothécaires Dominion (Dominion Lending Centres), combinée à notre modèle de commission avantageux, permet aux courtiers de maximiser leurs revenus tout en bénéficiant d'un soutien complet pour leur croissance professionnelle. »

Xperto se distingue des autres entreprises de courtage de par les éléments suivants :

Partage de profit et revenus récurrents: Xperto offre un modèle unique de partage des profits, permettant aux courtiers de générer des revenus récurrents à vie, assurant ainsi une sécurité financière pour leur retraite.

Parrainée par Les Centres Hypothécaires Dominion: En tant que partenaire de confiance des Centres Hypothécaires Dominion, les courtiers de Xperto bénéficient de la réputation et de l'expertise d'un leader canadien de l'industrie.

Augmentation significative des revenus: Grâce à son modèle de commission le plus avantageux de l'industrie, Xperto offre aux courtiers la possibilité d'augmenter considérablement leurs revenus.

Programme de mentorat: Xperto propose un programme complet de coaching et de mentorat pour aider les courtiers à faire avancer leur carrière.

Prospects de qualité: Les courtiers bénéficient d'un flux régulier de prospects de qualité pour développer leur clientèle.

Les courtiers bénéficient d'un flux régulier de prospects de qualité pour développer leur clientèle. Soutien complet à faible coût: Xperto fournit un soutien complet incluant la génération et la gestion des prospects, le support pour les réseaux sociaux et le marketing, un CRM performant, un support administratif complet, ainsi que des sessions de coaching et de formation.

Croissance individuelle et collective: Avec un accent sur la croissance individuelle et collective, Xperto offre un accompagnement personnalisé et une expertise pour aider les courtiers à atteindre leurs objectifs professionnels.

Les courtiers hypothécaires intéressés par cette opportunité unique sont invités à contacter Xperto dès aujourd'hui pour en savoir plus sur les avantages de rejoindre cette communauté en pleine expansion.

Pour plus d'informations et pour postuler, visitez le site internet www.xperto.ca

A PROPOS D'XPERTO:

Xperto est un cabinet de courtage hypothécaire de premier plan qui est en pleine expansion. Avec plus de 40 courtiers d'expérience, Xperto accompagne ses clients à chaque étape de leur démarche et s'assure qu'ils obtiennent les meilleures conditions de financement selon leur réalité, leurs projets et leurs objectifs. L'expérience client privilégiée par Xperto est axée sur la transparence, l'intégrité et la collaboration, pour une approche humaine et intelligente. Xperto est soutenu par Centres Hypothécaires Dominion, la principale société hypothécaire au Canada.

Renseignements: CONTACT PRESSE : YPR, Pauline Lazarus, [email protected], 514 655-0427