Chef d'entreprise reconnu, fort d'expérience manufacturière, stratégique et opérationnelle, sera chargé de piloter la croissance rapide de XNRGY.

MONTRÉAL, le 11 juill. 2023 /CNW/ - Systèmes climatiques XNRGY ("XNRGY"), un pionnier dans la conception et la fabrication de systèmes CVC commerciaux écoénergétiques basé à St-Hubert, Québec, a annoncé aujourd'hui l'arrivée d'Yves Leduc au poste de coprésident et chef de l'exploitation. Il relèvera de Wais Jalali, fondateur, président et directeur général de XNRGY, et se concentrera sur l'expansion rapide de l'organisation pour répondre à la croissance grandissante. M. Leduc dirigera l'activité globale de l'entreprise, son expansion stratégique et sera donc responsable de ses opérations mondiales, du développement de produits et de technologies, des activités de vente et marketing, ainsi que l'ensemble des fonctions de soutien.

XNRGY vise à devenir l'un des plus importants fournisseurs de produits et de solutions climatiques de l'industrie. Dirigée par des pionniers de l'industrie avec des décennies d'expérience combinées, XNRGY a pour mission de réduire l'empreinte carbone des bâtiments commerciaux grâce à ses systèmes de CVC haute performance conçus pour augmenter l'efficacité énergétique, réduire les coûts énergétiques et fournir une qualité d'air supérieure aux clients offrant des services critiques tels que les hôpitaux, les salles blanches, les établissements d'enseignement et les centres de données.

M. Leduc est un chef d'entreprise transformateur qui compte plus de 25 ans d'expérience approfondie dans des rôles stratégique, manufacturier, marketing de marque, développement de nouveaux produits et opérationnels. Il a dirigé avec succès des entreprises manufacturières industrielles mondiales dans plusieurs secteurs et ce, à travers différentes phases de croissance, avec une expertise marquée dans la mise en marché de technologies industrielles, le développement de chaînes d'approvisionnement et de canaux de vente robustes, l'augmentation de la capacité manufacturière, la mise en œuvre de modèles d'entreprise « lean », s'assurant toujours d'une utilisation efficiente et efficace des capitaux.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Yves dans l'équipe XNRGY. Son souci d'atteindre les objectifs et les attentes de nos clients correspond parfaitement à l'ADN de notre entreprise. Je suis extrêmement impressionné par la vision d'Yves et sa capacité d'exécution, sans parler de son éthique de travail. Il ne fait aucun doute qu'il fera passer XNRGY au niveau supérieur. » a déclaré M. Jalali.

M. Leduc a déclaré : « C'est un honneur de me joindre à l'équipe XNRGY, déjà un leader dans la transition énergétique. Ce que Wais, Sham Ahmed, coprésident et directeur général, et nos employés ont accompli en à peine plus d'un an est tout simplement incroyable et nous connaissons déjà une croissance impressionnante. En nous appuyant sur cette base solide, nous nous consacrerons à l'expansion rapide de tous les aspects de notre organisation tout en créant une culture participative pour nos employés, nos investisseurs et nos communautés. L'action climatique est au cœur de tout ce que nous faisons, et servir nos clients au cœur de nos priorités. Il s'agit d'une mission extraordinairement inspirante, car le talent et les innovations que possèdent XNRGY joueront un rôle marquant dans la lutte contre les changements climatiques et la quête vers un monde plus vert et plus durable. »

M. Leduc rejoint XNRGY en provenance d'Idéaliste Capital, où il occupe le poste d'associé. Idéaliste Capital est un gestionnaire d'actifs qui investit du capital de croissance auprès des entrepreneurs afin d'accélérer la transition énergétique et la décarbonation. XNRGY a récemment annoncé la clôture d'un financement important, codirigé par Idéaliste Capital pour soutenir sa croissance.

Auparavant, M. Leduc a occupé le poste de chef de la direction de Velan Inc. de 2017 à 2022, après avoir débuté comme président de la société en 2015. Velan Inc. est un manufacturier chef de file en robinetterie industrielle dont les ventes se sont élevées à 489 millions de dollars au cours de son dernier exercice financier. La société emploie plus de 2 000 personnes et possède des usines de fabrication dans 10 pays.

Avant de se joindre à Velan, M. Leduc a passé 16 ans chez BRP Inc., où il a d'abord occupé le poste de vice-président de la planification stratégique et a éventuellement dirigé la division de fabrication de moteurs en Autriche avant de revenir au Canada en tant que directeur général de la division de l'Amérique du Nord, qui réalisait alors un chiffre d'affaires dépassant les 2 milliards de dollars.

M. Leduc a occupé divers postes chez Bombardier et McKinsey & Company. Il a commencé sa carrière professionnelle comme avocat de litige chez Stikeman Elliott.

Depuis 2017, M. Leduc est membre du conseil d'administration de TC Transcontinental, un chef de file dans le domaine de l'emballage souple en Amérique du Nord et le plus grand imprimeur du Canada. La société est également le principal groupe d'édition scolaire francophone canadien.

Originaire du Québec, M. Leduc siège également au conseil d'administration d'Orford Musique, une académie de musique à but non lucratif situé au Québec et œuvrant depuis 70 ans. M. Leduc est titulaire d'un diplôme en droit de l'Université de Montréal et d'une maîtrise en droit de la Columbia University School of Law. « XNRGY est exactement le type d'entreprise que nous espérions attirer dans notre projet de développement Gateway East », a déclaré Matt Jensen, associé chez The Boyer Company, le promoteur du projet. « Nous sommes ravis de commencer la construction du bâtiment initial et nous sommes impatients d'aider XNRGY à croître afin de répondre aux besoins grandissants de ses clients. »

XNRGY est une société privée de technologies climatiques qui conçoit et fabrique des solutions novatrices raffinées et durables axées sur la réduction de l'empreinte carbone et de la consommation d'eau et d'énergie. Son siège social et sa première usine de fabrication, une installation de 100 000 pieds carrés qui doublera d'ici un an, se trouvent à St-Hubert, au Québec, près de Montréal. Ses produits phares sont ses grandes unités personnalisées de réfrigération et de traitement de l'air à l'eau réfrigérée, ses unités CRAC et CRAH verticales et horizontales pouvant aller jusqu'à 600 kW, ses systèmes de salle blanche, ses systèmes de récupération d'énergie, ses unités de fabrication de véhicules électriques à faible point de rosée et ses plateformes de commande clés en main installées en usine. XNRGY mise sur la modélisation des données d'un bâtiment et la dynamique computationnelle des fluides (BIM/CFD) pour prévenir les défaillances de performances des installations critiques pendant la transition. De plus, XNRGY examine les vecteurs iso et la distribution de pression pour concevoir les systèmes les plus efficaces pour ses clients. Ce faisant, elle réduit les kilowatts nécessaires, tout en fournissant le maximum d'air aux bâtiments et en contribuant aux initiatives LEED et NET ZERO (Accord de Paris sur le climat). Visitez www.xnrgy.com

