XNRGY annonce la clôture d'un financement important pour soutenir sa forte croissance

Le financement est codirigé par deux investisseurs canadiens de renommée, MKB et Idéaliste Capital

MONTRÉAL, le 20 mars 2023 /CNW/ - XNRGY Climate Systems (« XNRGY »), un chef de file de la conception et de la fabrication de systèmes CVC commerciaux écoénergétiques, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un important financement de croissance codirigée par MacKinnon, Bennett & Co. (« MKB »), un fonds spécialisé dans le capital de croissance axé sur la transition énergétique, et Idéaliste Capital, un fonds de capital de croissance œuvrant dans les secteurs de la transition énergétique et de la décarbonation.

Nouveau bureaux conçus pour XNRGY en Arizona (Groupe CNW/Systèmes Climatiques XNRGY)

Dirigée par des pionniers de l'industrie avec des décennies d'expérience combinée, XNRGY a pour mission de réduire l'empreinte carbone des bâtiments commerciaux grâce à ses systèmes de CVC haute performance conçus pour augmenter l'efficacité énergétique, réduire les coûts énergétiques et fournir une qualité d'air supérieure aux clients offrant des services critiques tel que les hôpitaux, salles blanches, établissements d'enseignement et centres de données.

Grâce à ce financement, XNRGY agrandira ses installations à Montréal, au Canada, de 100 000 pieds carrés de capacité de production et bâtira une nouvelle usine à Mesa, en Arizona, avec une capacité de production de 250 000 pieds carrés. Ces installations de fabrications de pointes permettront à XNRGY d'accélérer la production de sa technologie de classe mondiale et d'ainsi supporter la demande croissante de ses clients observée d'un océan à l'autre.

« XNRGY est à l'avant-garde de la technologie climatique. Avec cet investissement important d'investisseurs institutionnels de premier plan, soutenus par des institutions financières canadiennes réputées, XNRGY démontre son engagement à atteindre les objectifs de zéro émission nette et d'économies d'énergie de ses clients. Nous sommes heureux de travailler en étroite collaboration avec les investisseurs MKB et Idéaliste Capital sur cette voie prometteuse », déclare Wais Jalali, fondateur et PDG de XNRGY.

Ken MacKinnon, co-fondateur et associé directeur de MKB, a déclaré : « XNRGY apporte des solutions technologiques de pointe à une industrie qui a traditionnellement été lente à innover à un moment critique où la réduction de la consommation d'énergie dans les bâtiments deviennent une priorité urgente. Avec ses plans d'expansion en cours, XNRGY est bien placé pour exécuter sa mission d'aider ses clients à réduire leur empreinte carbone. »

« Nous sommes extrêmement impressionnés par l'approche de XNRGY à la décarbonation des systèmes CVC, sa technologie climatique supérieure de classe mondiale et son équipe de direction. Nous sommes fiers de prêter main-forte à XNRGY alors qu'elle fait croître son entreprise et génère un impact climatique positif pour ses clients », déclare Pierre Larochelle, co-associé-directeur chez Idéaliste Capital.

À propos de XNRGY Climate Systems

XNRGY est une société privée de technologies climatiques qui conçoit et fabrique des solutions novatrices raffinées et durables axées sur la réduction de l'empreinte carbone et de la consommation d'eau et d'énergie. Ses produits phares sont ses grandes unités personnalisées de réfrigération et de traitement de l'air à l'eau réfrigérée, ses unités CRAC et CRAH verticales et horizontales pouvant aller jusqu'à 600 kW, ses systèmes de salle blanche, ses systèmes de récupération d'énergie, ses unités de fabrication de véhicules électriques à faible point de rosée et ses plateformes de commande clés en main installées en usine. XNRGY mise sur la modélisation des données d'un bâtiment et la dynamique computationnelle des fluides (BIM/CFD) pour prévenir les défaillances de performances des installations critiques pendant la transition. De plus, XNRGY examine les vecteurs iso et la distribution de pression pour concevoir les systèmes les plus efficaces pour ses clients. Ce faisant, elle réduit le kilowattage nécessaire, tout en fournissant le maximum d'air aux bâtiments et en contribuant aux initiatives LEED et NET ZERO (Accord de Paris sur le climat). visitez le www.xnrgy.com.

À propos de MKB

MKB est une société privée d'investissement nord-américaine qui se spécialise dans l'offre de capital de croissance aux entreprises innovantes des secteurs de l'énergie, du transport, de la technologie climatique, de l'agroalimentaire et dans les secteurs connexes. MKB adopte une position minoritaire importante dans les sociétés de son portefeuille et aide proactivement les équipes de gestion à atteindre leur plein potentiel. Pour en apprendre davantage sur MKB, visitez le www.mkbandco.com.

À propos d'Idéaliste Capital

Idéaliste Capital est une société d'investissement qui se concentre sur l'accélération de la transition énergétique en fournissant du capital de croissance aux entrepreneurs en Amérique du Nord, en se concentrant principalement sur le marché canadien. Idéaliste Capital soutient les entreprises dont les activités permettent un impact climatique positif sur l'un de trois thèmes - (i) la décarbonation de l'apport en énergie, (ii) l'électrification des transports, et (iii) la décarbonation des processus industriels et l'économie circulaire. La société a un double mandat visant l'obtention d'excellents rendements ajustés au risque tout en soutenant des solutions qui sont bénéfiques pour le climat. Pour ce faire, Idéaliste Capital évalue son impact carbone et intègre des indicateurs clés de performance non-financiers dans toutes ses décisions d'investissement. Pour en savoir plus sur Idéaliste Capital, visitez Idéaliste.Capital.

