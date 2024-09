XIXe Sommet de la Francophonie 2024 - Annonce de la déclaration du RIMF aux Chefs d'État à l'occasion du XIXe Sommet de la Francophonie

OTTAWA, ON , le 30 sept. 2024 /CNW/ - À l'occasion du XIXe Sommet de la Francophonie, le Réseau International des Maisons des Francophonies (RIMF) annonce la publication officielle de sa déclaration adressée aux Chefs d'État et de gouvernement de la Francophonie. Cette déclaration appelle à renforcer la francophonie citoyenne en mobilisant la société civile autour des valeurs de diversité culturelle et linguistique.

Points forts de la déclaration :

Francophonie citoyenne : Le RIMF insiste sur l'importance d'impliquer activement la société civile, en particulier les jeunes, pour faire vivre une francophonie dynamique et inclusive.

Diversité des francophonies : La déclaration met en avant la promotion des cultures et des langues régionales et autochtones, piliers essentiels de la pluralité francophone.

Proposition d'un Erasmus francophone : Inspiré du succès du programme européen, le RIMF propose de créer un Erasmus francophone pour renforcer les liens entre les étudiants, enseignants, apprentis et jeunes artistes francophones.

Appel à l'action : Le RIMF appelle toutes les ONG des pays membres de la Francophonie à soutenir cette initiative auprès de leur gouvernement.

Un Erasmus francophone pour l'avenir de la francophonie

Le RIMF souligne que cette initiative doit devenir une priorité pour le prochain Sommet de la Francophonie. "Nous espérons que l'hôte du prochain Sommet acceptera cette mission qui peut donner un nouvel essor à notre communauté francophone", déclare M. Christian Philip, co-président du RIMF.

Cette déclaration représente un moment décisif pour la francophonie et un appel à une action concertée afin de bâtir une communauté francophone internationale fondée sur les échanges et la solidarité.

Lien pour consulter la déclaration en ligne : https://bit.ly/3N0lUks

