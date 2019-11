Xinhua Silk Road : une nouvelle technologie d'extraction du charbon se distingue sur le Salon chinois du charbon et de l'exploitation minière 2019

PÉKIN, 6 novembre 2019 /CNW/ - Une technologie intelligente d'extraction du charbon développée par Shendong Coal Group Ltd. s'est distinguée lors de la 18e édition du Salon chinois du charbon et de l'exploitation minière (China Coal & Mining Expo) qui s'est tenue à Pékin le 30 octobre.

Cette technologie a conjointement été mise au point par Shendong Coal Group Ltd., une entreprise affiliée à China Energy Investment Corporation et Tiandi-Marco Electro-Hydraulic Control System Company Ltd.

Pendant le salon, les techniciens de Shendong Coal Group, assis devant une console, ont pu surveiller le site d'extraction du charbon situé à 800 kilomètres de distance grâce à plusieurs grands écrans à cristaux liquides couleur haute définition.

La technologie intelligente de havage du charbon reflète l'innovation réalisée par Shendong Group dans le monde, a déclaré Zhao Yunfei, un technicien du groupe spécialisé en charbon, qui a ajouté que cette technologie avait résolu le problème de longue date de l'identification de la roche minière de charbon.

Dotée d'un système indépendant de havage du charbon et de commande à distance, cette technologie est utilisée depuis plus d'un an pour l'extraction du charbon dans la mine de charbon de Yujialiang, a précisé Zhao Yunfei, responsable de l'exploitation électromécanique d'une équipe d'extraction qui travaille dans la mine de charbon de Yujialiang.

Selon le technicien, en comparant le modèle géologique en 3D de la surface de la mine avec le modèle de balayage mesuré et en analysant de manière exhaustive les mégadonnées sur les tendances des veines de charbon et de la planéité de la surface de la mine, le système d'extraction de charbon équipé de cette technologie peut développer un algorithme d'optimisation et ajuster la courbe du couteau de la haveuse à charbon afin de procéder à un havage intelligent et indépendant du charbon.

Grâce à l'adoption d'une technologie intelligente de havage du charbon, le nombre de mineurs nécessaires est descendu de 63 à 49 et la production mensuelle de charbon d'une surface de mine de charbon a augmenté de près de 30 pour cent pour atteindre 150 000 tonnes, a indiqué M. Zhao.

On sait que Shendong Group a construit un réseau Ethernet en anneau de 10 gigabits, doté d'une interface 5G réservée. À l'ère de la 5G, la console à distance sera déplacée de la mine vers le sol.

Vous pouvez consulter le lien originel en visitant : https://en.imsilkroad.com/p/309196.html

SOURCE Xinhua Silk Road Information Service

