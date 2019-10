Xinhua Silk Road : Tenue de l'édition 2019 de la Conférence automnale dorée sur l'économie et le commerce à Changshu

NANJING, Chine, 29 octobre 2019 /CNW/ - Le coup d'envoi de l'édition 2019 de la Conférence automnale dorée sur l'économie et le commerce a été donné vendredi à Changshu, ville située dans la province du Jiangsu en Chine orientale.

Plus de 300 personnes ont pris part à l'événement, dont des investisseurs à la tête de projets clés, des experts et des chercheurs dépêchés sur place par des tiers intermédiaires, des universités chinoises de renom et des instituts de recherche.

En marge de la conférence s'est tenu le Forum sur les mégadonnées dans le domaine de l'espace-temps et de la télédétection, dans le cadre duquel une série d'ateliers et d'activités ont été présentés sur différents thèmes, parmi lesquels les mégadonnées, la technologie spatiale et les technologies de production intelligentes, dans l'optique d'aider la ville de Changshu à ériger une zone de démonstration axée sur le développement économique numérique et à se donner un nouvel élan sur le plan du développement de haut niveau.

Il est ressorti de la conférence que la ville a signé des accords de coopération stratégique avec Robot Funder Club (RFC) et le Beijing Institute of Spacecraft Environment Engineering (BISEE - Institut de génie spatial et environnemental de Pékin), une filiale de la China Academy of Space Technology (CAST - Académie de technologie spatiale de la Chine).

La Conférence sur l'économie et le commerce a donné lieu à environ 80 projets articulés autour de thèmes bien précis comme les procédés de fabrication perfectionnés, les économies urbaines et les technologies numériques, pour des investissements totalisant 32,1 milliards de yuans. Parmi ces projets, 55 projets d'investissement industriel d'une valeur de 29,873 milliards de yuans ont été signés à l'occasion de la conférence.

Selon Zhou Qindi, secrétaire du CPC Changshu Municipal Committee (Comité municipal de Changshu du Parti communiste chinois), la Conférence sur l'économie et le commerce est vue comme une activité promotionnelle d'envergure en fait d'investissements et de commerce à Changshu. L'événement a pour but de propulser à l'avant-plan les industries manufacturières et pionnières de pointe et de faire de Changhsu une plaque tournante dynamique qui foisonne d'occasions d'ouvrir les marchés et de conclure des accords de coopération mutuellement avantageux.

Toujours selon Zhou Qindi, la ville redoublera d'efforts pour saisir les occasions générées par la Belt and Road Initiative, le plan d'intégration du delta du Yangtze et la stratégie de développement de la ceinture économique du Yangtze et pour accélérer le développement de nouvelles industries et de nouvelles économies dans le but d'améliorer en profondeur les niveaux d'industrialisation et d'urbanisation de la ville.

À l'heure actuelle, Changshu figure parmi les meilleures destinations de la région chinoise du delta du Yangtze au chapitre des investissements en raison des coûts d'exploitation moindres pour les entreprises et d'un environnement très propice aux affaires.

En 2018, le produit intérieur brut (PIB) de la ville totalisait 240 milliards de yuans et son PIB par habitant dépassait 33 000 USD.

Consulter le lien original : https://en.imsilkroad.com/p/309041.html?from=singlemessage.

SOURCE Xinhua Silk Road Information Service

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Silvia, +86-15117925061