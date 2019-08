Xinhua Silk Road : Tasly demeure l'entreprise nationale de démonstration d'innovation technologique 2019 de Chine

La machine permet de transformer la MTC de liquide en solide dans un tube de plus de dix mètres via une technologie de vibration à lévitation électromagnétique et cryogénique, et transforme l'ancien bolus en une petite et micro pilule solide.

La machine, protégée par des droits de propriété intellectuelle indépendants, constitue une percée majeure en termes de fabrication intelligente de médecine chinoise moderne et représente l'orientation de la production intelligente de MTC moderne.

Tasly est également déterminée à promouvoir la MTC sur le marché mondial, par conséquent, ses produits doivent être conformes aux normes internationales.

« Notre responsabilité est d'établir une norme avancée et de perfectionner chaque détail pour que nos produits passent l'épreuve des normes internationales », a déclaré Sun Wei, responsable de l'assurance de la qualité au Centre industriel international.

Après une étude approfondie des règlements concernant les médicaments en Chine, en Amérique et en Europe, Sun Wei et son équipe ont mené des recherches et évalué des centaines de méthodes de test et établi 12 types de méthodes de normes de contrôle de qualité, confirmant ainsi que la qualité des pilules composés solides Danshen est stable et contrôlable.

Dans le même temps, Tasly s'investit dans la R-D de médicaments requis d'urgence dans la pratique clinique, et dans la construction d'un schéma biomédical supérieur incluant le développement coordonné de MTC moderne, de médicaments chimiques et de médicaments biologiques, avec des mises à niveau dans chaque élément de la chaîne industrielle.

Consultez le lien original : https://en.imsilkroad.com/p/307668.html

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/961503/Tasly.mp4

SOURCE Xinhua Silk Road Information Service

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Silvia, +86-151-1792-5061