Xinhua Silk Road : State Grid met en œuvre un projet de galerie technique CIG de 1000 kV dans l'est de la Chine

Bâti par une filiale de State Grid dans la province de Jiangsu, ce projet reliant Suzhou et Nangtong, deux villes de la province de Jiangsu, est d'une grande envergure : tension la plus élevée au monde, capacité de transmission de courant la plus grande et distance parcourue la plus longue à travers des paysages très complexes ; c'est également la première fois au monde qu'une ligne à ultra-haute tension traverse des tunnels sous-fluviaux.

Le projet est basé sur la technologie de pointe CIG de 1000 kV, ce qui représente une innovation technique majeure dans le domaine de la transmission de courant à ultra-haute tension.

Avec le CIG monophasé de 5,8 kilomètres de long et le CIG hexaphasé totalisant 35 kilomètres, le projet offre une méthode de choix entièrement nouvelle pour les demandes en pleine évolution dans le contexte de la révolution énergétique.

En tant qu'alternative sûre et flexible aux lignes aériennes, le CIG gagne en importance du fait de son incidence moindre sur le paysage et de son rayonnement électromagnétique minimal.

Par ailleurs, le réseau électrique étant de plus en plus alimenté par des sources d'énergie renouvelable variables, sous l'impulsion du mouvement écologique mondial, et du fait que le courant est la plupart du temps généré loin des centres de distribution, il est devenu primordial de renforcer le réseau de transmission et d'y apporter des innovations.

L'emplacement du projet CIG dans la province de Jiangsu, gourmande en courant, est idéal pour réaliser un réseau de courant alternatif à ultra-haute tension en anneau dans les régions de l'est de la Chine, améliorant ainsi la capacité d'acceptation du courant à 69,80 millions kW, ce afin de mieux recevoir l'électricité par l'entremise des lignes existantes telles que la ligne Zhundong (Xinjiang)-Wannan (Anhui) qui transporte le courant de l'ouest à l'est du pays.

Mais la création d'un système électrique si vaste exige de porter une attention toute particulière aux détails, et l'innovation constitue un élément central en vue de combler les lacunes de l'industrie de manière encore inédite. Avec 129 brevets d'inventions et de modèles d'utilité, 18 normes techniques et des spécifications d'installation et d'ingénierie propres, le projet CIG constitue une précieuse référence pour la connectivité énergétique et la construction de galeries énergétiques dans le monde, dans un environnement de montagnes et d'océans.

Le projet fait épreuve également de l'utilisation de l'Internet des Objets (IdO) omniprésent pour mettre en place un système de contrôle à la fois souple, fonctionnel et intelligent qui devrait permettre d'automatiser le diagnostic des équipements et d'effectuer un contrôle intelligent du personnel, ce en vue de garantir un fonctionnement en toute sécurité.

Assurant la fonction de centre de récupération, de transmission, de conversion et d'utilisation de l'énergie offrant de meilleures performances et un meilleur contrôle de la sécurité, le CIG traduit la volonté de la société électrique de devenir une entreprise d'interconnexion énergétique d'envergure mondiale, servant de pôle et de plateforme de bénéfices partagés tout en assurant la coordination d'un solide réseau intelligent avec la construction d'un IdO omniprésent pour le courant.

En sa qualité de société de services la plus grande au monde, State Grid fournit des services énergétiques à plus d'1,1 milliard de personnes dans le monde.

