Xinhua Silk Road : SAIC Motor accélère son expansion mondiale dans le cadre de l'initiative la Ceinture et la Route

Selon l'association chinoise des constructeurs automobiles, la Chine a exporté environ 1,041 million de véhicules en 2018, soit une hausse de 16,8 % par rapport à l'année précédente. Au cours de la période, le constructeur automobile basé à Shanghai a vu le nombre de ses véhicules exportés et vendus à l'étranger s'élever à 277 000 unités au total, en hausse de 62,5 % par rapport à l'année précédente, ce qui le place au premier rang des constructeurs nationaux.

La forte progression de ses exportations et de ses ventes à l'étranger a bénéficié de l'accent mis par la société sur les stratégies d'internationalisation et les technologies de l'Internet des véhicules.

Jusqu'à présent, SAIC Motor a établi trois sites de production automobile (en Thaïlande, en Indonésie et en Inde) ainsi que trois centres d'innovation et de recherche et développement (au Royaume‑Uni, aux États‑Unis et en Israël) à l'étranger.

Il convient de noter que SAIC Motor a vu son volume de ventes dépasser les 10 000 unités dans 6 marchés distincts (Thaïlande, Royaume‑Uni, Indonésie, Chili, Australie et Nouvelle‑Zélande, et Moyen‑Orient).

Parallèlement, SAIC Motor donne la priorité aux technologies de l'Internet des véhicules, tout en accélérant sa présence mondiale.

La MG ZS, qui est l'une des marques automobiles de SAIC Motor commercialisées sur Internet et dotées du système d'interconnexion intelligent « i‑Smart », est devenue la marque la plus vendue en Thaïlande.

En février 2019, une société locale sous le contrôle de SAIC Motor a déployé le modèle de voiture Almaz en Indonésie; ce modèle supporte l'interconnexion intelligente et dispose des fonctions multimédias intelligentes avancées.

Parallèlement, SAIC Motor a obtenu un succès sur le marché indien grâce à son modèle MG Hector, qui est commercialisé sur Internet. Au 29 septembre, soit 3 mois après le lancement du produit, le site indien du constructeur automobile chinois avait reçu 31 000 commandes, et 7 000 véhicules neufs étaient déjà livrés.

Le constructeur automobile se concentre également sur le marché mondial des véhicules propulsés par des énergies nouvelles. Il a déjà lancé la campagne visant à inciter les consommateurs à réserver son nouveau modèle, le véhicule utilitaire sport MG EZS, au Royaume‑Uni; la campagne sera également lancée dans de nombreuses autres régions du monde, notamment en Allemagne et en Australie.

