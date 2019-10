Xinhua Silk Road : Moutai se classe parmi les dix plus importantes sociétés de production d'alcool en Chine

Le salon de cette année a attiré plus d'exposants et de participants du monde entier que les éditions précédentes et est devenu une plateforme efficace pour stimuler les échanges et approfondir la coopération, a déclaré Wang Yancai, président de l'ACBA.

À son kiosque au centre du salon, Kweichow Moutai présente sa culture Moutai qui associe ses techniques traditionnelles de brassage des liqueurs à la technologie des mégadonnées, la société ayant pour objectif de mener le développement de l'industrie des spiritueux en s'appuyant sur le principe « Moutai intelligent et brassage intelligent ».

Au cours des dernières années, Kweichow Moutai a développé une culture qui intègre des visions, met l'accent sur les détails et s'appuie sur un travail fiable.

Le salon international des boissons alcoolisées de Chine, d'une durée de trois jours, qui s'est tenu pour la première fois en 2006, a attiré plus de 3 000 entreprises de boissons alcoolisées, avec des produits allant des spiritueux au whiskey chinois en passant par le vin, la bière et le brandy.

Consulter le lien original : https://en.imsilkroad.com/p/308884.html?from=singlemessage

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1014252/Moutai.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1014253/Billboard_for_Moutai.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road Information Service

