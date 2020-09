Xinhua Silk Road: Master Kong signe un accord avec la CSF pour envoyer des aliments instantanés dans l’espace

Au cours des trois dernières années de coopération entre les deux parties, la CSF a introduit des éléments aérospatiaux dans le développement de l'entreprise Master Kong, a déclaré Wu Jiexuan, président de la CSF, lors de la cérémonie de signature, ajoutant que les deux parties s'efforceront d'élargir le champ de la future coopération et de contribuer conjointement au développement aérospatial de la Chine.

Le lancement de nouilles instantanées de l'espace n'est qu'un début. Dans l'avenir, Master Kong soutiendra l'enseignement des sciences aérospatiales pour les jeunes et encouragera la recherche et le développement (R et D) de pointe ainsi que la réalisation des transformations, a ajouté M. Wei.

Master Kong s'engage à continuer de renforcer le lien entre les jeunes et l'espace par la vulgarisation de la science de l'espace et à inspirer les jeunes générations à explorer et à innover.

Cela encouragera les applications de la science et de la technologie spatiales en renforçant la coopération entre l'industrie, les universités et la recherche et continuera à soutenir l'industrie spatiale chinoise.

