Xinhua Silk Road : le salon d'automne de la promotion de l'investissement de Kunshan 2019 récolte des résultats fructueux

PÉKIN, 5 novembre 2019 /CNW/ -- Le salon d'automne de la promotion de l'investissement (Kunshan Autumn Investment Promotion Fair) 2019 a récemment ouvert ses portes dans la ville de Kunshan, dans la province du Jiangsu en Chine orientale. Il a attiré quelque 1 000 invités issus de différents secteurs d'activités qui ont y assisté.

Pendant le salon, un ensemble de 100 projets représentant un investissement total de plus de 80 milliards de yuans ont fait l'objet d'un contrat, dont quatre projets d'une valeur de plus de 10 milliards de yuans chacun, avec un investissement cumulé de quelque 33,73 milliards de yuans.

Depuis la création d'une zone de développement à ses propres frais, Kunshan a tracé une voie de développement spécifique qui opte pour une croissance de qualité. En 2019, la ville s'est hissée en tête du classement des 100 premières villes-districts de Chine pour l'ensemble de leurs atouts, et ceci pour la quinzième année consécutive.

En 2018, Kunshan est devenue la première ville-district de Chine à enregistrer un PIB supérieur à 380 milliards de yuans. La ville a mis sur pied 196 nouveaux projets d'investissement étranger entre janvier et septembre cette année, où les capitaux étrangers cumulés enregistrés atteignent 1,28 milliard de dollars US.

Pendant le salon, les entreprises qui ont contribué au développement de Kunshan en termes de capitaux étrangers, de commerce extérieur, de capacité industrielle et d'avantages liés à celle-ci en 2019 ont été saluées et récompensées par huit prix, dont celui pour « la contribution exceptionnelle à une augmentation stable de capitaux étrangers ».

Parallèlement à cela, Kunshan a lancé la première série de projets représentant une valeur totale de 50 milliards de yuans sur la plate-forme industrielle d'offre-demande et un document sur les meilleures pratiques pour encourager et protéger l'investissement, thème du mois en 2019.

Afin d'améliorer l'environnement des affaires à Kunshan, la ville a minutieusement mis en œuvre 23 politiques et 10 mesures de soutien et elle s'est associée aux pays de l'initiative « Ceinture et route » pour développer sept plateformes de R - D.

Kunshan s'attache à saisir les très nombreuses opportunités offertes par l'avancement de l'initiative « Ceinture et route » et par d'autres stratégies nationales telles que les zones pilotes de libre-échange, ouvrant la voie à une expansion de qualité et à la modernisation des villes pilotes dans la nouvelle ère.

