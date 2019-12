Xinhua Silk Road : le premier rallye Chine-Thaïlande démarre dans la province du Guizhou, dans le Sud-Ouest de la Chine

GUIYANG, Chine, 3 décembre 2019 /CNW/ - Le premier rallye Chine-Thaïlande (CTRR) a débuté dimanche dans la ville de Xingyi, capitale de la préfecture autonome bouyei et miao de Qianxinan, dans la province du Guizhou, au Sud-Ouest de la Chine.

Plus de 50 groupes de véhicules provenant de plus de 20 provinces et villes du pays partiront de Xingyi, quitteront la Chine via le col de Mohan de Xishuangbanna dans la province du Yunnan au Sud-Ouest de la Chine et passeront par le Laos le 3 décembre. Ils traverseront ensuite les zones montagneuses du Nord de la Thaïlande pour gagner la côte sud. Le trajet d'environ 3 000 kilomètres prendra 14 jours.

Le premier CTRR lancé ici vise à intégrer les importantes ressources de Xingyi en matière de sports de montagne en plein air avec l'esprit de liberté et de respect pour les défis des adeptes de rallyes en terrain varié, et d'accélérer le développement du secteur du tourisme de montagne et des sports de plein air à Xingyi, a déclaré Tian Tao, maire de la ville de Xingyi, lors de la cérémonie de départ de l'événement.

Il est entendu que la préfecture autonome bouyei et miao de Qianxinan a fait des sports de montagne en plein air le moteur de la transformation de son secteur touristique en tirant pleinement parti de ses avantages en termes de ressources montagneuses et de sa culture ethnique colorée.

Le développement des sports et loisirs de plein air tels que le cyclisme, l'escalade, la randonnée, le camping et les vols en montgolfière est en plein essor dans la préfecture.

Riche en ressources touristiques de montagne de haute qualité, le Guizhou encourage activement la construction de zones nationales de démonstration du tourisme sportif. Le CTRR est une nouvelle façon d'explorer le développement du secteur du tourisme de montagne et des sports de plein air. Selon Shi Jingyi, responsable du département provincial de la culture et du tourisme du Guizhou, il favorisera certainement l'intégration de la culture, du sport et du tourisme.

Le premier CTRR a ouvert un nouveau chapitre du développement du rallye en terrain varié dans le Guizhou, a déclaré Zhang Dai, président de Fblife.com, basé à Pékin, en espérant que le rallye en terrain varié se développera en Asie du Sud-Est, en Afrique et en Europe.

Il convient de noter qu'en 2018, le Guizhou a accueilli 969 millions de touristes pour des revenus touristiques totaux de plus de 940 milliards de yuans, représentant environ 11,3 % du PIB de la province.

Il est prévu qu'en 2019, les recettes touristiques totales du Guizhou et le nombre de touristes entrant dans le Guizhou augmenteront de plus de 30 pour cent, respectivement.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/309698.html

