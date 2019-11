Xinhua Silk Road : Le nouveau VUS concept de Chery, le Tiggo 7, fait sa première apparition au Salon international de l'automobile de Guangzhou

BEIJING, 28 novembre 2019 /CNW/ - Le fabricant automobile chinois Chery a présenté pour la première fois son nouveau VUS concept, le Tiggo 7, lors de la 17e édition du Salon international de l'automobile de Guangzhou qui s'est ouvert dans la ville du même nom le 22 novembre.

Avec son fini « midnight blue », le nouveau VUS concept et produit en série représente l'évolution du design d'ingénierie Life in Motion 3.0 de Chery, lequel amalgame l'essence des styles occidentaux et orientaux tout en demeurant aligné sur le design moderne planétaire.