Xinhua Silk Road : le nouveau district de Jiangbei à Nankin entend développer le secteur des sciences biologiques

Selon M. Luo, également haut fonctionnaire du Comité de travail du Parti du nouveau district de Jiangbei, le quartier s'attachera à agréger des ressources innovantes axées sur les mégadonnées appliquées aux soins de santé, les traitements de précision, la recherche et développement de médicaments macromoléculaires, les sciences neurologiques et les dispositifs médicaux haut de gamme, pour bâtir un système de traitement sanitaire et médical et une grande chaîne industrielle de la santé couvrant l'ensemble du cycle de la vie.

M. Luo a ajouté que le nouveau district de Jiangbei, dans le cadre de la zone de libre-échange pilote du Jiangsu, renforcera l'appui au développement du secteur des sciences biologiques de demain, pour ce qui est des services d'approbation, de la protection des droits de propriété, de la R-D sous douane et de l'introduction de talents.

À l'heure actuelle, la nouvelle zone accueille plus de 800 entreprises des domaines de la génétique et de la santé, dont le groupe Luye Pharma et Nanjing Simcere Dongyuan Pharmaceutical Co., Ltd. Il s'agit d'un maillage industriel intégrant l'ensemble du cycle de vie dont la R-D de médicaments innovants, les dispositifs médicaux haut de gamme, la détection génique, la thérapie cellulaire et la gestion sanitaire, qui a progressivement pris forme dans ce nouveau quartier.

Dans ce treizième quartier d'importance nationale en Chine - le seul dans la province du Jiangsu -, six systèmes de plateformes de services publics ont été créés, à l'instar de nouveaux tests de dépistage de médicaments, de la biotechnologie et de services précliniques.

Selon certaines sources, le secteur industriel de la génétique et de la santé du nouveau quartier devrait produire pour l'équivalent de 90 milliards de yuans en 2019.

Les trois jours de la Conférence internationale de Nankin sur la vie, les sciences et la santé 2019, organisée par le Comité d'administration du nouveau district de Jiangbei, mettent en valeur l'aménagement de la « ville de la génétique », destiné à créer un important jalon industriel pour le secteur biomédical de Nankin. Un sommet, 26 sous-forums professionnels, le lancement de produits innovants et des activités de rapprochement d'entreprises sur le thème de la R-D de médicaments, des dispositifs médicaux haut de gamme et d'autres sous-domaines étaient au programme de la conférence.

