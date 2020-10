Xinhua Silk Road : le grand festival du tout-terrain dans le désert chinois est un régal pour les yeux des participants

Parmi les moments phares du festival, citons la compétition de la série Team-3 (T3), le grand prix des véhicules tout-terrain, la course d'escalade, le championnat de lutte mongol, l'événement de musique électronique, le vol en hélicoptère, le carnaval et le spectacle de drones.

La compétition de la série Team-3, qui met en vedette le travail d'équipe de trois véhicules et valorise l'esprit sportif qui consiste à relever des défis, est l'un des événements les plus importants du festival et a ravi le public.

Les participants ont brillé de tous leurs feux par leurs merveilleuses habiletés de conduite; entre montée, saut, dérive et course de vitesse, ils ont su montrer leur vitesse et leur passion dans le désert.

La nuit, 500 drones volant en une formation prévue ont illuminé le ciel d'Alxa, suscitant des applaudissements de la part d'un public de tous âges, dont beaucoup étaient fascinés par cette performance à couper le souffle.

De plus, divers types de produits touristiques, d'objets d'artisanat et d'articles créatifs mettant en avant les attributs locaux ont été présentés dans le centre culturel et créatif du festival, attirant l'attention de nombreux touristes.

Le concepteur en chef des produits créatifs a indiqué que la « bravoure » était au centre de la conception. Dans l'ère de l'après-épidémie, nous avons besoin de courage, de confiance et d'espoir pour retrouver entièrement une vie normale.

Le festival annuel d'Alxa est devenu l'une des forces motrices de la Ligue d'Alxa pour devenir une destination touristique internationale.

