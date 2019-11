Xinhua Silk Road : le fabricant automobile JAC lance sa berline sportive vedette lors du 17e salon international de l'automobile de Guangzhou

Il est à noter que les voitures particulières de JAC ont entrepris un nouveau voyage à l'ère 3.0 propulsées par la qualité, la technologie et la marque en combinant sa technologie de base et les ressources globales accumulées au cours de ses 55 années de développement, a déclaré Huai Zili, directeur du projet Jiayue A5 de JAC, au journaliste de Xinhua.

Le lancement de la Jiayue A5 marque une nouvelle étape de signification historique pour JAC, car la conception du modèle intègre des ressources globales, s'adaptant ainsi à l'esthétique globale et améliorant la qualité de haut niveau.

La Jiayue A5 a été dessinée par Daniel, concepteur en chef du centre de conception de JAC en Italie, en collaboration avec l'équipe de conception interne de la marque. Le nouveau modèle est livré avec une série de nouveautés dans la structure, le style et d'autres aspects essentiels, tels que la conception sportive de la berline sport bicorps, les phares à DEL et les doubles ventilations à cylindre.

Selon Huai Zili, la Jiayue A5 a également été conçue par étalonnage externe par rapport aux normes automobiles internationales. Par exemple, JAC a introduit le système allemand de gestion de la qualité VDA, investi 200 millions de yuans dans la modernisation de sa chaîne de production et formé une équipe de gestion de la qualité de 50 membres dans le centre de formation Volkswagen.

Avant le lancement de la Jiayue A5, des études et des présentations ont eu lieu dans certains pays étrangers et elle a été particulièrement bien accueillie par les clients au Mexique. La Jiayue A5 s'étendra ensuite à d'autres marchés dans le monde entier, a ajouté M. Huai.

Huai révèle également que JAC s'appuiera sur ses technologies de base pour approfondir l'innovation dans tous les aspects et déploiera davantage de produits de qualité dans les segments des monospaces, VUS, berlines et véhicules à énergie nouvelle, en cherchant à offrir aux clients mondiaux les meilleures solutions de transport et la meilleure expérience de conduite.

