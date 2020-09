BEIJING, le 16 septembre 2020 /CNW/ - Le comté de Lingqiu dans la province du Shanxi, dans le nord de la Chine, a déployé des efforts pour explorer le développement de l'agriculture biologique afin de réduire la pauvreté.

Les efforts du compté de Lingqiu ont été largement applaudis par les participants au 7e forum international de l'agriculture biologique, qui a commencé le 12 septembre à Datong City.

Hu Yuegao, professeur à l'université agricole de Chine, a souligné que le monde est en train de passer de la civilisation industrielle à la civilisation écologique. L'agriculture biologique est une bonne façon d'atteindre l'objectif de revitalisation rurale et de promouvoir une telle transition.

Les experts du forum ont noté que l'agriculture biologique peut résoudre efficacement les problèmes de salubrité des aliments, améliorer l'utilisation des ressources et, en fin de compte, aider à parvenir à un développement agricole durable.

Situé dans le nord-est de la province du Shanxi, le comté de Lingqiu sous la ville de Datong jouit d'abondantes ressources naturelles et d'une longue histoire de production agricole. Il a une population totale de 250 000 habitants, dont 200 000 prennent part à la production agricole.

Afin de réduire la pauvreté tout en protégeant l'environnement, depuis 2013, le comté de Lingqiu considère l'agriculture biologique comme un moyen efficace de promouvoir la réduction de la pauvreté écologique.

Grâce à l'agriculture biologique et à l'écotourisme, 14 547 habitants du comté ont pu sortir de la pauvreté.

Ces dernières années, le comté de Lingqiu a pris de multiples mesures pour développer l'agriculture biologique et protéger l'environnement écologique local.

Il a lancé un parc d'agriculture biologique avec une superficie prévue de 1 185 kilomètres carrés, avec l'apport de 46 000 agriculteurs de 208 villages. Une zone de démonstration de l'agriculture biologique couvrant une superficie de 146 kilomètres carrés a également été construite dans un canton pour développer vigoureusement les projets d'agriculture biologique.

Entretemps, le comté de Lingqiu a également adopté un mode de développement qui combine l'agriculture biologique, la beauté de la campagne et l'écotourisme. Il a bâti six collectivités dont l'agriculture biologique est le pilier, et ces collectivités sont devenues les nouvelles attractions touristiques.

Par exemple, la collectivité biologique Chehe, l'une de ces six collectivités, a accueilli 420 000 touristes depuis sa création en 2014. La collectivité comptait un investissement total de 380 millions de yuans (environ 56,01 millions de dollars américains).

Jusqu'à présent, la valeur de la production de l'agriculture biologique du comté de Lingqiu représente environ le tiers de la valeur totale de sa production agricole. Il compte 20 entreprises d'industrialisation agricole de premier plan.

