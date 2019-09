Xinhua Silk Road : Le célèbre comté commercial de la province du Hunan, au centre de la Chine, est promu comme ville-district

BEIJING, 23 septembre 2019 /CNW/ - Shaodong, un comté commercial bien connu de la province du Hunan, au centre de la Chine, a été officiellement promu ville-district le 16 septembre.

Se trouvant au centre de la province du Hunan, Shaodong est un lien important du cercle économique englobant Changsha, Zhuzhou et Xiangtan, trois importantes villes de cette province.

Il s'agit de l'une des principales bases d'exportation du Hunan qui expédie ses produits partout dans le monde par l'entremise de l'initiative Belt and Road (ceinture et route), tirant parti de quelque 30 marchés spécialisés, 200 chaînes de logistique, 300 entreprises œuvrant dans l'importation et l'exportation, et 2 000 plateformes de vente à l'étranger.

En 2018, les importations et les exportations du Shaodong ont bondi de 32,6 pour cent année après année, atteignant 900 millions $ US.

La ville est aussi connue comme étant la bannière de la province du Hunan pour son économie privée, où la première entreprise privée a vu le jour à Shaodong à la suite de la réforme et de l'ouverture de la Chine. Grâce à des politiques favorables, l'économie privée de la ville s'est vigoureusement développée depuis les années 1990.

Après des années d'efforts, on compte désormais 600 000 commerçants de Shaodong répartis partout dans le monde, vendant des biens comme des briquets, des sacs et des trousses de métal. Ainsi, Shaodong jouit de la même réputation que Yiwu de la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine, sur les plans de la production et de la vente de produits de base.

Couvrant une superficie inférieure à 1 800 kilomètres carrés, le Shaodong produit 70 pour cent des briquets de moulage par injection de la planète et 40 pour cent des trousses de métal de la Chine, occupant 70 pour cent des parts de marché de sacs d'écoliers de ce pays.

En 2018, la croissance économique du Shaodong s'est chiffrée à 11 pour cent et la hausse de la valeur ajoutée des industries surpassant la taille désignée a crû de 11,4 pour cent. Les recettes commerciales des entreprises industrielles nouvellement créées ont pour leur part gonflé de 20 millions de yuans et plus, atteignant 122. Ces trois données sont au premier rang dans la province du Hunan.

Dans la même année, 26,6 milliards de yuans ont été investis dans des actifs fixes, en hausse de 20,6 pour cent par rapport à 2017. Par ailleurs, les parcs industriels financés par la ville dans des secteurs comme les services médicaux sont en construction ou ont été achevés et mis en service tour à tour, bonifiant la croissance économique du Shaodong.

Au cours des dernières années, le Shaodong a grandement fait la promotion du développement de la fabrication intelligente en augmentant les investissements et en accélérant la transformation technique, propulsant grandement une croissance de qualité au sein de la ville.

SOURCE Xinhua Silk Road Information Service

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Bao Nuomin, +86-185-0330-6162