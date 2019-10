Xinhua Silk Road : le 4e congrès international des véhicules à pile à combustible à hydrogène s'est tenu à Rugao, dans le Jiangsu

PÉKIN, 2 octobre 2019 /CNW/ - Le 4e congrès international des véhicules à pile à combustible à hydrogène s'est tenu du 26 au 28 septembre à Rugao, dans la province du Jiangsu, dans l'Est de la Chine; il a exploré des voies de coopération mondiale et de développement commercial dans les secteurs de l'énergie d'hydrogène et des piles à combustible (PAC).

La conférence a attiré plus de 1 500 personnes, avec des experts nationaux et étrangers qui ont échangé leurs points de vue sur des sujets très actuels comme l'application commerciale des PAC à hydrogène, la fabrication et le stockage de l'hydrogène, la construction d'infrastructures d'énergie d'hydrogène, le cœur des piles à combustible ainsi que les pièces et composants essentiels, les politiques normatives et la réglementation, le forum itinérant du projet et les sources de capital.

Une plateforme de service public national pour la recherche et les essais sur les véhicules propulsés à l'hydrogène a été inaugurée lors de la cérémonie d'ouverture de la conférence. C'est le premier fournisseur de service d'essai de PAC à hydrogène de tiers dans le delta du fleuve Yang-Tsé et même en Chine.

Un plan d'implémentation pour la démonstration intégrée des véhicules à piles à combustible dans le delta du Yang-Tsé a également été présenté pour promouvoir davantage la démonstration et la popularisation des véhicules à PAC dans le delta.

La conférence de trois jours, abrégée en FCVC 2019 (Fuel Cell Vehicle Congress), a compris une conférence générale, six sous-conférences, cinq évènements parallèles, une activité d'essai de conduite et une grande exposition.

Organisé conjointement par l'Association internationale des piles à combustible à hydrogène (IHFCA) et la Société des ingénieurs automobiles de Chine (SAE-China) depuis 2016, le FCVC 2019 a reçu cette année le soutien du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et du Centre chinois pour les échanges économiques internationaux.

Grâce à son développement, Rugao, une ville bordée par le Yang-Tsé, compte présentement l'une des chaînes industrielles d'énergie d'hydrogène les plus complètes en Chine. C'est également la première ville en Chine pour la démonstration de l'économie de l'hydrogène du PNUD. Elle compte plus de 20 entreprises engagées dans l'énergie d'hydrogène pour une valeur de cinq milliards de yuans et elle est présentement connue comme la « vallée verte de l'hydrogène dans le delta du Yang-Tsé ».

Voir le lien original : https://en.imsilkroad.com/p/308634.html

SOURCE Xinhua Silk Road Information Service

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Gao Jingyan, +86-135-5290-5167