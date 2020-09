Durant cette exposition de 10 jours ayant pour thème « Nouvelle industrie, nouvelle énergie, nouvelles infrastructures et nouvelle puissance », des centaines d'experts nationaux et étrangers, des représentants universitaires d'entreprises et des représentants de gouvernements se rassembleront pour partager leurs points de vue et expériences d'avant-garde et explorer la nouvelle tendance du développement industriel.

En tant que produit de l'intégration profonde de la nouvelle génération de technologies de l'information et de la fabrication, l'Internet industriel est essentiel pour promouvoir l'intégration de l'économie numérique et de l'économie réelle, devenant ainsi un important moteur de promotion d'un développement économique de grande qualité.

Ces dernières années, grâce à l'amélioration soutenue de l'écosystème de fabrication intelligent, la fabrication intelligente et l'énergie intelligente sont devenues des indicateurs importants des progrès réalisés par Changzhou dans la construction d'une ville-étoile de la fabrication intelligente.

« Changzhou jouit d'une bonne base industrielle, d'abondantes ressources de l'utilisateur et d'un environnement écologique habitable qui favorisent le développement de l'Internet industriel et de l'Internet énergétique », a déclaré Qi Jiabin, secrétaire du comité municipal CPC Changzhou.

« À l'avenir, la ville saisira les occasions de promouvoir une intégration approfondie de l'Internet, des mégadonnées, de l'intelligence artificielle (IA) et de l'économie réelle, en construisant une ville-étoile de l'Internet industriel et énergétique disposant de meilleures infrastructures, de capacités industrielles de pointe plus fortes, et d'un niveau plus élevé d'ouverture et de coopération », a ajouté Qi Jiabin.

Durant la WIEIE 2020, une salle d'exposition infonuagique a également été inaugurée, laquelle comprenait 4 sections portant sur les thèmes suivants : Internet industriel, Internet énergétique, technologie noire et équipements clés. Près de 100 entreprises renommées présenteront leurs produits à l'exposition infonuagique, qui couvre de nombreux domaines comme l'IA, l'informatique en nuage et les mégadonnées, l'interconnexion des communications et la sécurité de l'Internet industriel, les usines numérisées, la plateforme Internet énergétique et la demande de produits, et la ville intelligente.

Parmi les dix activités thématiques de la WIEIE 2020, notons que le Industrial Internet Talents and Education Forum s'est tenu mardi à Changzhou, ville des sciences et de l'éducation. Celui-ci a exploré de nouvelles façons de former les talents avec l'aide des universités et des entreprises d'Internet industriel, dans le but de faire de Changzhou une ville-étoile de la fabrication intelligente qui appuie ses talents.

