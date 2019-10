Xinhua Silk Road : la zone économique de l'aéroport de Zhengzhou veut construire « l'aérotropole » de la Chine

ZHENGZHOU, Chine, 30 octobre 2019 /CNW/ - La zone économique de l'aéroport de Zhengzhou a créé un comité d'experts internationaux lors d'un événement de recrutement de talents organisé à Zhengzhou, la capitale de la province du Henan, dans le centre de la Chine, en vue de la construction d'une aérotropole avec de nombreux projets de haute technologie.

La zone économique de l'aéroport de Zhengzhou fait partie des premières zones économiques pilotes du domaine de l'aviation approuvées par le Conseil d'État chinois en mars 2013, avec une surface prévue de 415 kilomètres carrés.

Après plusieurs années de développement, elle a formé une plateforme de transport tri-dimensionnel qui relie la Chine et le monde et rayonne vers l'Est, les régions occidentales et orientales de la Chine, avec des secteurs de services modernes.

Dirigée par John D. Kasarda, conseiller en chef de la zone de l'aéroport, professeur de l'université de Caroline du Nord et fondateur de la théorie de l'aérotropole, le comité d'experts internationaux récemment établi est un laboratoire d'idées international rassemblant des experts du secteur économique aéroportuaire provenant de l'élite industrielle, d'organisations, d'entreprises et d'institutions de recherche internationales.

Lors d'une séance spéciale, la zone économique de l'aéroport de Zhengzhou a annoncé le plan pour construire une aérotropole comme projet de marque et d'en faire un modèle de construction d'aérotropole dans le pays et même dans le monde, en vue d'améliorer son pouvoir d'attraction général pour les ressources technologiques, industrielles et de capital.

Il est acquis que dix projets industriels de haut niveau doivent s'installer après l'évènement, couvrant des domaines comme la biomédecine ou la fabrication de produits haut de gamme.

Ma Jian, secrétaire du comité de travail du parti de la zone économique de l'aéroport de Zhengzhou, a déclaré qu'il allait poursuivre l'objectif de « construire une nouvelle ville dans une décennie » et assumer la responsabilité de diriger l'ouverture du Henan sur le monde extérieur.

Le deuxième événement de recrutement de talents et d'association de projets pour l'innovation et le développement s'est tenu à Zhengzhou ce samedi, avec un total 157 432 postes offerts par 11 553 employeurs de 65 secteurs afin d'attirer des talents à venir travailler ou créer une entreprise dans la province du Henan.

