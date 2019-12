Xinhua Silk Road : la table ronde internationale de l'OCS s'est tenue à Lianyungang, dans l'Est de la Chine, pour promouvoir la coopération commerciale et logistique

PÉKIN, 12 décembre 2019 /CNW/ - La table ronde internationale de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) s'est tenue ce vendredi à Lianyungang, une ville portuaire de la province du Jiangsu, dans l'Est de la Chine, dans le but de promouvoir la coopération commerciale et logistique parmi les membres de l'OCS.

L'événement organisé par le secrétariat de l'Organisation de coopération de Shanghai a attiré des participants des ministères nationaux des membres de l'OCS ainsi que d'autres représentants d'ambassades en Chine.

Au cours de l'événement, une déclaration commune a été publiée afin d'élargir davantage les canaux de coopération commerciale et logistique entre les membres de l'OCS et de construire conjointement un canal de transport logistique international transfrontalier entre l'Asie et l'Europe.

L'OCS, fondée en 2001, comprend présentement la Chine, l'Inde, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Pakistan, la Russie, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan. Elle contribue pour plus de 20 % à l'économie mondiale et comprend près de la moitié de la population mondiale.

Pour faciliter la coopération logistique entre les membres de l'OCS, l'événement a souligné le rôle important de Lianyungang en tant que base de transport maritime et centre logistique d'entreposage.

Le parc logistique international de Lianyungang, d'une superficie de 44,89 kilomètres carrés, fournit des services logistiques pour l'Asie centrale et le littoral du Pacifique.

Lianyungang, l'une des premières villes côtières ouvertes de Chine, est une plaque tournante nationale du transport et son port est l'un des plus important du pays en ce qui concerner les conteneurs.

Ces dernières années, Lianyungang a œuvré activement pour faciliter la construction d'infrastructures dans le cadre de l'initiative « une ceinture, une route » et a mis en place une plate-forme logistique internationale avec des caractéristiques distinctives pour promouvoir la construction d'une voie de transport logistique international transfrontalier.

La rencontre logistique interentreprises de l'Organisation de coopération de Shanghai s'est également tenue à Lianyungang ce samedi et a attiré 10 entreprises du secteur logistique chinois. Elles ont principalement discuté de la coopération commerciale en envisageant une nouvelle voie de transport logistique intermodal entre l'Asie et l'Europe ainsi que des besoins logistiques connexes des membres de l'OCS.

