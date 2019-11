Xinhua Silk Road : la Chine s'emploie à cultiver plus de championnes cachées afin d'accélérer le développement des PME

« Alors que la Chine se trouve dans une période critique de la transformation du modèle de développement, laquelle consiste notamment à optimiser la structure économique et à réorienter les moteurs de la croissance, il est très important et réaliste du point de vue du pays de faire émerger plus de championnes cachées », a déclaré Gan Lin, chef adjoint de l'Administration d'État chargée de la réglementation des marchés (SAMR), lors du sommet.

Le terme de « championnes cachées » (« Hidden Champions » en anglais), inventé par Hermann Simon, spécialiste allemand de la gestion de PME, s'entend des entreprises dans une branche d'activité ou un secteur donné qui se hissent au rang de leader mondial.

Selon Hermann, bien que les entreprises chinoises championnes cachées n'en sont encore qu'à leurs balbutiements, leur élan de développement est rapide, en particulier dans le domaine de la R-D, grâce à un soutien financier abondant.

Liu Zhengrong, vice-président de l'Agence de presse Xinhua, a fait remarquer que les entreprises championnes cachées jouent un rôle très important dans la création de nouveaux relais de croissance et la réalisation d'un développement économique de qualité.

Dans la même veine, Huang Guoliang, chef du Bureau du développement de la qualité de la SAMR, a déclaré : « La croissance économique de la Chine est passée d'une croissance à grande vitesse à un développement de haute qualité, ce qui contribue à la montée en puissance des championnes cachées d'envergure mondiale », ajoutant que « la demande intérieure de la Chine, très énorme, constitue un vaste marché pour le développement de tels championnes et les ressources industrielles de première qualité créent également une occasion rare pour les championnes cachées. »

Lors du sommet, le Service d'information économique de Chine (CEIS) de l'Agence de presse Xinhua et le Centre de recherche pour le développement de la SAMR ont lancé conjointement un programme de recherche de championnes cachées en Chine dans le but de favoriser le développement et la croissance de celles-ci, et ce, par la recherche systématique, la recherche d'entreprises, la prospection des particularités, l'exploration en profondeur, l'établissement de normes, entres autres.

Le sommet a été organisé conjointement par le CEIS et le Centre de recherche pour le développement de la SAMR.

