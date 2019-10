Xinhua Silk Road : La 2e Conférence internationale sur le développement des énergies vertes s'est tenue à Yangzhong, en Chine orientale

Des spécialistes et des entrepreneurs de la Chine et de l'étranger ont assisté à la conférence, qui avait pour but d'explorer et de mettre en valeur les dernières technologies et des exemples concrets d'application des énergies vertes, ainsi que de bâtir une plateforme de coopération internationale.

« La première conférence s'est tenue en 2017 à Yangzhong et a été couronnée de succès; les pratiques de la ville sont devenues un modèle du développement mondial d'énergies vertes, de la transformation urbaine écologique et de la construction de la civilisation écologique », a affirmé Shi Zhengrong, président du comité organisateur de la conférence et membre de l'Australian Academy of Technological Sciences and Engineering.

Les spécialistes qui ont participé à la conférence croient que le développement de l'énergie verte n'est pas seulement un moyen crucial pour la société internationale de combler son déficit énergétique, mais également un choix stratégique pour la Chine qui lui permet d'améliorer la protection de l'environnement, d'assurer la sécurité énergétique et d'améliorer la structure énergétique.

Selon Xu Yuchang, président du Service chinois d'information économique, les visionnaires et les pays responsables attachent tous une importance accrue au développement des énergies vertes, ce qui rend l'avenir de l'industrie des énergies vertes encore plus prometteur.

Le développement écologique est devenu une carte de visite pour Yangzhong. La ville est engagée envers le développement écologique et trace son propre chemin, dans lequel l'industrie verte est orientée par le développement écologique, et la consommation écologique a commencé à bénéficier à la ville verte, selon Yin Min, secrétaire du comité municipal de Yangzhong du Parti communiste de Chine.

Yangzhong souhaite éliminer toute sa consommation de charbon sur l'île principale et arriver à ce que 100 % de la consommation résidentielle provienne de sources d'énergie verte d'ici 2020. D'ici 2030, la ville souhaite éliminer toute la consommation de charbon dans toute la ville, arriver à un taux de 100 % d'énergie renouvelable et éliminer toutes ses émissions de dioxyde de carbone.

La conférence de cette année était composée d'un forum principal et de trois forums secondaires qui portaient sur la coopération internationale en matière d'énergie verte dans les pays de l'initiative la Ceinture et la Route, la facilitation de l'intelligence artificielle pour le développement durable et complémentaire de la pisciculture et de l'agriculture et de la production d'électricité photovoltaïque ainsi que sur l'Internet de l'énergie.

Pendant la conférence, le Service chinois d'information économique a publié le rapport annuel sur le développement des applications de l'énergie verte et le rapport de 2019 sur l'environnement d'investissement en énergie verte dans les pays de l'initiative la Ceinture et la Route.

