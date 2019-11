Xinhua Silk Road : l'internationalisation du RMB chinois passe à un niveau supérieur grâce la construction d'une zone de libre-échange pilote

L'utilisation transfrontière du RMB s'est développée, passant d'un règlement sporadique des échanges transfrontaliers à l'application de manière généralisée et elle s'est élargie du compte courant vers le compte des capitaux, du commerce vers les transactions financières, des banques et entreprises vers les particuliers et des transactions simples vers des transactions complexes, a déclaré M. Chen.

L'internationalisation du RMB a connu un développement rapide sur le marché des capitaux. Les investissements en actifs en RMB des banques centrales, des institutions financières multinationales et des sociétés de gestion d'actifs ont augmenté. Jusqu'à présent, 62 des 100 premières sociétés de gestion d'actifs au monde sont entrées en Chine.

Tandis que le secteur financier chinois continue à s'ouvrir dans les deux sens, l'internationalisation du RMB et la construction d'une zone de libre-échange en Chine ont créé un effet coordonné. Les politiques novatrices en matière de zones de libre-échange offrent au RMB un terrain fertile pour une croissance vigoureuse.

« Depuis la création de la zone de libre-échange pilote de Shanghai, la Chine a lancé 18 autres zones de libre-échange pilotes. Une internationalisation plus exhaustive du RMB et la construction d'une zone de libre-échange sont devenues des véhicules de la participation de la Chine à l'économie mondiale et à l'innovation institutionnelle », a déclaré Wang Xiquan, président du conseil de surveillance de la Banque de Chine, l'une des quatre grandes entités prêteuses publiques du pays.

La Banque populaire de Chine a lancé une kyrielle de mesures pilotes dans la zone de libre-échange de Shanghai en faveur de la convertibilité des comptes de capital, notamment la gestion prudentielle du financement transfrontalier, les fonds de capitaux bidirectionnels en RMB d'entreprises multinationales. Certaines de ces mesures ont été lancées dans d'autres zones de libre-échange, voire dans le pays tout entier.

« La zone spéciale de Lingang, située dans la zone de libre-échange de Shanghai va approfondir, élargir et renforcer l'ouverture dans tous les aspects et à des niveaux plus élevés, dans l'optique de construire une zone spéciale exerçant une influence internationale et faisant preuve de compétitivité », a déclaré Wu Wei, un fonctionnaire de la zone spéciale de Lingang, située dans la zone de libre-échange de Shanghai.

Le forum a été organisé par la Banque populaire de Chine et la Banque de Chine et a reçu le soutien du service chinois d'information économique de l'agence de presse Xinhua.

