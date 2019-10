Xinhua Silk Road : l'entreprise chinoise Zoomlion fait sortir une grue à tour et flèche relevable de 120 tonnes de sa chaîne de production

Ces dernières années, les grues à tour et flèche relevable montant à l'intérieur des bâtiments font l'objet d'une très forte demande, parallèlement à l'augmentation permanente du nombre de gratte-ciels, en raison de leur hauteur de levage élevée, de leur grande capacité à éviter les obstacles et de leur consommation modérée d'électricité.

Toutefois, le poids de levage des grues à tour et flèche relevable montant à l'intérieur des bâtiments est généralement de 110 tonnes dans le monde, alors que la demande de levage de blocs architecturaux pesant 120 tonnes, 150 tonnes et 200 tonnes augmente jour après jour.

Pour répondre à la demande du marché, Zoomlion a développé les grues à tour et flèche relevable LH3350-120 en se basant sur une conception innovante de balanciers d'équilibrage et de voies de raccordement de sections du mât qui sont faciles à monter et à démonter et pratiques à transporter.

À ce jour, l'entreprise a déposé 10 brevets d'invention pour l'ensemble des technologies clés concernant ce produit.

En Chine, Zoomlion se consacre à la conception et la fabrication de grues à tour et occupe la plus grande part de marché depuis des années. L'entreprise a grandement amélioré sa compétitivité technologique grâce à l'acquisition d'homologues étrangers tels que JOST, Raxtar et Wilbert.

