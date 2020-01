Xinhua Silk Road : l'« économie d'écosphère » donnera un nouvel élan à la mondialisation, selon le président de Yili

« Yili mettra en place une écosphère mondiale de la santé, et ce, pour favoriser le développement mutuellement bénéfique du secteur mondial de la santé, et fera équipe avec toutes les parties pour discuter des questions de santé, bâtir un écosystème solide et mettre en commun les avantages en termes de santé vers un avenir prometteur et durable pour la planète. »

S'inscrivant dans l'axe thématique du Forum de Davos de cette année, à savoir les Actionnaires pour un monde solidaire et durable, Pan a expliqué que le développement durable de l'industrie d'aliments santé est le résultat d'une collaboration mondiale à tous les niveaux qui, ensemble, forment un écosystème mutuellement bénéfique.

Pan est le premier entrepreneur alimentaire chinois à avoir participé au Forum de Davos, en 2006, une intervention qui lui a valu la même année le Prix Davos des jeunes leaders mondiaux (Davos Young World Leaders Award). Sous sa direction, Yili, société laitière numéro un en Chine, a pris de l'ampleur en devenant la première entreprise laitière en Asie et figure à présent parmi les principaux acteurs sur la scène internationale.

S'agissant de l'« économie d'écosphère », Yili a enregistré ses premiers résultats en intégrant ses ressources et capacités mondiales, une approche qui l'a vue notamment moderniser le Centre européen d'innovation aux Pays-Bas, établir la Food Wise Valley aux États-Unis, un centre sino-américain, inaugurer sa base de fabrication en Océanie, en Nouvelle-Zélande, acquérir Westland, la deuxième coopérative laitière de Nouvelle-Zélande, reprendre Chomthan Co. Ltd, la plus grande entreprise de crème glacée de Thaïlande, et construire la Yili Future Intelligence et Health Valley dans la ville chinoise de Hohhot.

Alors qu'elle bâtit une « économie d'écosphère », Yili n'a pas seulement développé sa portée mondiale et modernisé sa capacité internationale par la collaboration mondiale.

Le groupe Yili s'est en outre associé à une vingtaine de partenaires pour mettre en place l'Alliance mondiale pour le développement de partenariats axés sur la santé et a travaillé avec 13 partenaires stratégiques mondiaux, dont Tetra Pak, Firmenich et Cargill, pour former un réseau de chaîne d'approvisionnement mondial et durable.

Par ailleurs, Yili, mettant sa vision en commun avec des partenaires d'autres secteurs, s'est associée avec le Fonds mondial pour la nature (World Wildlife Fund) pour promouvoir conjointement la conservation des zones humides et collaborer à la création de fermes biologiques.

Les avantages de l'« économie d'écosphère » ont été particulièrement mis en évidence dans le contexte de la mondialisation économique, comme l'a dit Pan, soulignant que la coopération de toutes les parties contribuera à donner corps à une ambition plus affirmée, celle d'une « santé mondiale intégralement partagée ».

