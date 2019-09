Xinhua Silk Road : L'agriculture biologique contribue à la réduction de la pauvreté dans un comté de la province de Shanxi dans le nord de la Chine

BEIJING, 16 septembre 2019 /CNW/ - À l'occasion du 6e forum international de l'agriculture biologique de la communauté de Chehe, qui s'est tenu récemment à Datong dans la province de Shanxi dans le nord de la Chine sur le thème « Agriculture biologique et développement de haute qualité », plusieurs experts et universitaires se sont rassemblés pour discuter du développement de l'agriculture biologique.

Ils ont ainsi mis en avant le fait que le développement de l'agriculture biologique consistait un pas important pour accroître le développement de haute qualité de l'agriculture du Shanxi, notamment de l'agriculture biologique sans irrigation. Le modèle d'agriculture biologique de Chehe, un village communautaire du comté de Lingqiu de Datong, résulte d'une planification à long terme, d'un soutien de l'industrie, d'une opération commerciale et de la participation de la population.

Avec 1 213 mu (environ 0,81 km2) de terres arables, pour une superficie totale de 27 km2, Chehe, où l'agriculture constitue une source majeure de revenu, comporte 32 foyers pauvres, soit 77 des 182 villageois.

Fort de ses avantages en matière de ressources écologiques naturelles, Longqiu s'efforce de bâtir des parcs d'agriculture biologique depuis 2013, notamment par l'entreprise du projet pilote de développement complet de l'agriculture biologique de Chehe.

L'adoption d'un mode de développement combinant « Agriculture, écotourisme et reconstruction du village », a incité la plus importante entreprise industrielle du comté à investir dans l'agriculture biologique, à créer une entreprise spécialisée dans la gestion de l'agriculture biologique et à mener à bien des projets de culture, d'élevage et de transformation agricole biologiques.

Le transfert de terres a joué un rôle important dans la construction de Chehe, en permettant aux villageois d'engranger un revenu grâce au transfert de terres, aux services de tourisme, aux services de main-d'œuvre et aux dividendes versés par l'entreprise.

Le transfert des 1 213 mu de terres arables est terminé à Chehe : 200 mu (environ 0,13 km2) de terres ont été nouvellement aménagées, 500 mu (environ 0,33 km2) de terres ont été rénovées et 700 mu (environ 0,47 km2) ont été développées pour l'agriculture biologique de céréales secondaires, légumes et autres.

« Le forum international de Chehe sur l'agriculture biologique, qui sert de plate-forme de communication pour les adeptes de l'agriculture biologique, a non seulement permis de mettre en avant la sagesse des experts et des universitaires, mais a également aidé Lingqiu à attirer des investissements et ainsi à transformer cette zone montagneuse pauvre en appliquant des concepts idéologiques et des formats industriels », a déclaré Zhang Qiang, chef du parti du comté de Lingqiu et directeur adjoint du Comité permanent du Datong Municipal People's Congress.

Consulter le lien d'origine : https://en.imsilkroad.com/p/308331.html

SOURCE Xinhua Silk Road Information Service

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jingyan GAO, +86-13552905167