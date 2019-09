Xinhua Silk Road : Hangzhou propulse l'industrie des circuits intégrés, visant la production de processeurs haut de gamme

BEIJING, 28 septembre 2019 /CNW/ - Reconnue comme une capitale numérique de la Chine, Hangzhou, dans la province orientale du Zhejiang, multiplie les efforts pour tirer parti des occasions découlant de la prochaine période glorieuse de développement des circuits intégrés (CI) et de l'industrie des processeurs haut de gamme.

Un représentant du Bureau de promotion de l'investissement de Hangzhou a indiqué que les entreprises de CI de premier plan établies dans cette ville se trouvent principalement dans le district du Binjiang. La ville y intègrera celles réparties dans d'autres districts pour favoriser le développement global.

« Selon les plans d'aménagement actuels, Hangzhou élargira son industrie de conception de CI pour y inclure la production et la mise en valeur de la production de processeurs dans des secteurs clés, ce qui permettra d'établir la compétitivité fondamentale de l'industrie et de mettre sur pied une grappe industrielle », déclare le représentant.

La municipalité a délivré plusieurs documents, donnant graduellement forme à sa propre avenue de développement. Dans un plan d'aménagement déposé en 2017, Hangzhou a fixé à 50 milliards de yuans en 2020 la cible du revenu total lié à l'activité commerciale principale des entreprises de CI de la ville.

Le développement de l'industrie des CI jouit d'une solide fondation et d'une feuille de route réaliste pour la planification et la mise en œuvre, rendant l'avenir de ce domaine très prometteur. Dans les faits, l'industrie des CI à Hangzhou prend de l'ampleur, notamment la conception des CI, dans les dernières années.

Selon le rapport faisant état de l'industrie de la conception des CI à Hangzhou, les revenus des principales entreprises de CI de la municipalité ont atteint 20,5 milliards de yuans en 2018. La valeur totale de l'industrie de la conception de CI, pour sa part, se chiffre à 12,7 milliards de yuans, tandis que le taux de croissance est à plus de 30 pour cent, surpassant Wuxi, de la province du Jiangsu, qui occupe le quatrième rang en Chine.

Dans le Zhejiang, Hangzhou est devenue un noyau incontournable de l'industrie de la conception des CI, alors que plus de 85 pour cent des sociétés de conception du Zhejiang se trouvent à Hangzhou, lesquelles génèrent plus de 95 pour cent des revenus de l'industrie. Sinon, Hangzhou a réalisé des progrès remarquables sur les plans de l'emballage, des matériaux et de l'équipement liés aux CI, la production de matériaux faits de silicium étant déjà au premier plan en Chine.

Consultez le lien d'origine : https://en.imsilkroad.com/p/308545.html

SOURCE Xinhua Silk Road Information Service

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Gao Jingyan, +86-13552905167