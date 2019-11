Xinhua Silk Road : des accords d'une valeur de plus de 30 milliards de RMB ont été signés lors de la semaine économique et commerciale d'automne de Zhangjiagang

PÉKIN, 6 novembre 2019 /CNW/ - La « semaine d'or » économique et commerciale d'automne 2019 de Zhangjiagang, une ville-district de la province du Jiangsu en Chine orientale, s'est tenue samedi et a vu la signature d'un total de 66 projets représentant un montant de 32,9 milliards de yuans.

Le salon a attiré plus de 500 participants, nationaux et étrangers, notamment des professeurs de lycées et d'universités, des experts d'instituts de recherche et des entrepreneurs œuvrant dans les domaines des nouvelles énergies, des nouveaux matériaux, de la fabrication d'équipements haut de gamme et des fonds d'investissements.

Ces dernières années, guidée par le principe de l'innovation, la ville de Zhangjiagang n'a eu de cesse d'améliorer son niveau d'innovation et a redoublé d'efforts pour rassembler les ressources en innovation. La « semaine d'or » économique et commerciale d'automne 2019 de Zhangjiagang va être une excellente occasion de promouvoir le développement de grande qualité de notre ville, a déclaré Shen Guofang, secrétaire du parti du Zhangjiagang.

L'événement a vu la signature d'accords entre la zone franche de Zhangjiagang et Wacker Chemie AG, la zone de développement économique et technologique de Zhangjiagang et Peikko Group de Finlande, le parc industriel métallurgique de Zhangjiagang et Xinyi Hong Kong, et enfin la ville de Leyu et China National Building Materials Exhibition & Trade Center. Tout cela impliquait 31 projets couvrant une série de secteurs tels que la fabrication de véhicules à énergies nouvelles, les équipements à énergie à base d'hydrogène, la construction intelligente et haut de gamme, les drones spéciaux et les stations de base 5G.

Située sur la rive sud du fleuve Yang-Tsé, Zhangjiagang est une ville portuaire industrielle en plein essor.

Ces dernières années, Zhangjiagang a considéré l'innovation comme le principal élan pour son développement. Elle a redoublé d'efforts pour attirer des investisseurs et des talents et a rapidement obtenu de nombreux projets de grande qualité dans des secteurs émergents stratégiques.

À ce jour, Zhangjiagang est progressivement devenue un lieu de prédilection pour les entreprises et les investissements dans la région métropolitaine du delta du Yang-Tsé.

À l'avenir, et en respectant le principe d'un développement intelligent et écologique de haut niveau, Zhangjiagang continuera de moderniser son industrie de fabrication d'équipements haut de gamme et d'accroître ses investissements et son soutien politique aux secteurs stratégiques en plein essor.

