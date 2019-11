Xinhua Silk Road : coup d'envoi de la MTOS 2019 dans la province du Guizhou au sud-ouest de la Chine Province

PÉKIN, 31 octobre 2019 /CNW/ - La Conférence internationale de 2019 sur les sports de plein air et le tourisme de montagne (MTOS selon le sigle en anglais) a été lancée ce mardi à Xingyi, capitale de la préfecture autonome Bouyei et Miao de Qianxinan dans la province du Guizhou au sud-ouest de la Chine.

On prévoit que cet événement de deux jours attire du monde entier plus de 1 200 participants, notamment des vedettes, des entreprises bien connues et des agents de voyage dans le domaine des circuits en montagne et de sports de plein air.

La MTOS a connu le succès sur quatre années de suite depuis 2015 et c'est la seule réunion importante internationale sur le tourisme de montagne approuvée par le Conseil d'État du gouvernement de la Chine, axée sur le développement du tourisme de montagne, les services touristiques de haut niveau et la construction d'infrastructures.

La MTOS est devenue une plateforme haut de gamme pour les participants de la nation et de l'étranger, leur permettant d'échanger des points de vue sur l'évolution du tourisme et des sports de plein air en montagne lesquels consolident les liens entre les peuples sous l'égide de l'initiative La Ceinture et la Route.

La préfecture autonome Bouyei et Miao de Qianxinan bénéficie pour le développement des sports de plein air et du tourisme de montagne d'avantages uniques procurés par la richesse de ses ressources naturelles avec entre autres ses montagnes et pics de karst, ses lacs de plateau, ses cascades et canyons.

Au cours de ces dernières années, Qianxinan a rattrapé la progression et l'essor de la bonne condition physique en se consacrant à organiser divers événements sportifs de plein air comme notamment les randonnées pédestres, le cyclisme, les véhicules tout-terrain, la pêche en eaux sauvages, le radeau en eau vive, tout ceci ayant stimulé le développement du tourisme.

Un rapport du Quotidien de Qianxinan indique que les vacances de la Journée nationale de la Chine en 2019 ont rapporté plus de 3,8 milliards de yuans en recettes touristiques, soit une augmentation de 36,74 pour cent en glissement annuel.

Qianxinan s'active à se transformer en une destination de renom pour le tourisme de montagne à l'échelle internationale, et aussi en zone de démonstration pour le tourisme intérieur.

Elle améliore ses infrastructures touristiques grâce aux abondantes ressources de ses montagnes. Elle a investi depuis 2015 plus de 70 milliards de yuans afin de construire 357 projets touristiques et créer de nombreuses attractions touristiques de haute qualité, avec des routes principales et des destinations touristiques montagneuses.

La MTOS est devenue une fenêtre importante grâce aux efforts réalisés par Qianxinan qui peut ainsi mettre en valeur ses ressources pour le tourisme de montagne et le développement des sports de plein air pour les touristes nationaux et étrangers.

