Xinhua Silk Road : à l'occasion de la deuxième conférence mondiale du partenariat pour le développement communautaire de Ningbo, des ententes ont été conclues pour mettre en œuvre 52 projets d'une valeur de 128,3 milliards de renminbis

BEIJING, 21 octobre 2019 /CNW/ - Au cours de la deuxième conférence mondiale du partenariat pour le développement communautaire de Ningbo, qui s'est tenue vendredi dans la ville de Ningbo, dans l'est de la Chine, des ententes ont été conclues pour la mise en œuvre de 52 projets d'une valeur totale de 128,3 milliards de renminbis (RMB).

La conférence, qui s'est tenue pour la première fois en novembre 2018, vise à rassembler les membres de la communauté de Ningbo, ainsi que des entrepreneurs et des experts du monde entier, afin de promouvoir le développement de Ningbo.

Parmi les 52 projets retenus, on compte 5 projets de plus de 10 milliards de RMB chacun et 9 projets de plus de 5 milliards de RMB chacun, couvrant les domaines de la pétrochimie verte, de l'automobile, de l'équipement haut de gamme, des nouveaux matériaux, de l'information électronique, des appareils électroménagers intelligents, de la biomédecine, de l'économie d'énergie et de la protection environnementale, de l'amélioration des fonctions urbaines ainsi que de l'industrie des services modernes.

Le projet de construction d'infrastructure de transport dans le district de Fenghua, également connu sous le nom de projet de développement de la ville écologique et culturelle de Ningbo, est le plus important projet signé lors de la conférence, avec un investissement total de 30 milliards de RMB. Le projet mettra l'accent sur la construction d'infrastructures de transport, le développement du district, la sécurité des moyens de subsistance de la population et la création de parcs industriels caractéristiques, créant ainsi une ville moderne, écologique et culturelle intégrant vie, éducation, santé et tourisme à Fenghua, une nouvelle zone urbaine de Ningbo.

Les entreprises participant à la mise en œuvre des projets comprennent Poly Developments and Holdings, Hynertech Co Ltd, Forehope Electronic (Ningbo) Limited Company, Oriental Energy, DiDi, Asia Pulp & Paper et Transfar Group.

La deuxième conférence mondiale du partenariat pour le développement communautaire de Ningbo a eu lieu à Ningbo du 17 au 19 octobre 2019.

SOURCE Xinhua Silk Road Information Service

