SHANGHAI, 15 août 2024 /CNW/ -- Xiaohongshu, une plateforme chinoise de premier plan axée sur le mode de vie, a récemment dévoilé son rapport de recherche de mi-année, qui met en lumière des renseignements sur le mode de vie fondés sur les données de recherche de ses utilisateurs au premier semestre (S1) de 2024. Le rapport identifie les principales données sur le mode de vie dignes de mention en analysant les tendances de recherche de millions d'utilisateurs.

À la fin de 2023, les utilisateurs actifs mensuels de Xiaohongshu étaient passés à 300 millions, et 50 % de la base d'utilisateurs appartenait à la génération Z. Fait intéressant, 70 % de ces utilisateurs utilisent activement la fonction de recherche de la plateforme. « Lorsque vous n'arrivez pas à vous décider, demandez à Xiaohongshu ». Ce mode de fonctionnement semble être devenu la routine quotidienne de nombreux chinois, ce qui reflète une préférence pour la recherche sur Xiaohongshu pour les besoins et les intérêts quotidiens.

Selon le rapport, les utilisateurs effectuent en moyenne six recherches par jour, et un tiers des nouveaux utilisateurs intègrent la recherche à leurs actions initiales dès le premier jour d'ouverture de l'application, en utilisant essentiellement Xiaohongshu comme moteur de recherche. Les périodes de recherche les plus populaires vont de 15 h à 17 h et de 20 h à 22 h. Les sujets de recherche vont de la recherche d'inspiration pour l'apprentissage et le travail, en passant par les défis émotionnels et ceux de la vie quotidienne, à la découverte de conseils sur la forme physique, la mode et d'autres aspects de la vie de tous les jours.

Paris est sans aucun doute la ville la plus courue cet été, notamment grâce à une vidéo tournée par le célèbre footballeur français Kylian Mbappé qui gagne en popularité. Son accent unique en chinois a suscité un intérêt généralisé. La vidéo met en valeur la fonction de recherche de Xiaohongshu, qui cible des scénarios de vie précis et établit des liens avec une gamme de modes de vie diversifiés. Par exemple, les entrées de recherche comme « où trouver des destinations de voyage avec de belles vues et moins de monde », « restaurants à la nourriture savoureuse » et « techniques de drible » mettent en valeur la polyvalence des capacités de recherche de Xiaohongshu.

Voici quelques recherches en tendance :

Pour les voyages : Ni détours ni dépenses inutiles

En 2024, le tourisme dans les petites villes est en plein essor et est très populaire chez les jeunes adultes. En utilisant Xiaohongshu, les voyageurs découvrent de petites villes tendance, Yuncheng, Bijie et Quzhou étant les trois endroits les plus populaires en Chine. De plus, les visites aux musées ont bondi avec plus de 12 millions de recherches. En explorant l'histoire et la culture, les visiteurs magasinent maintenant des souvenirs de musée uniques, et planifient même des voyages pour visiter des musées. À Xiaohongshu, les voyageurs chinois laissent leur empreinte dans le monde entier, des petites villes à Paris, où ils recherchent des aimants de réfrigérateur populaires comme une version rétro d'un homme-tour Eiffel tenant une baguette.

Fait intéressant : À l'heure actuelle, le mot-clic #Xiaohongshu Spectator Group a atteint 310 millions de vues pendant la saison sportive, les utilisateurs partageant des rencontres amusantes avec des athlètes lors de sa visite à Paris.

Animaux de compagnie : Bébés à poil et maîtres

Au premier semestre de 2024, la race de chien la plus populaire sur Xiaohongshu était le bichon frisé, tandis que la race de chat la plus recherchée était le ragdoll. Notamment, la plateforme Xiaohongshu a pris sur elle d'être la #bible des noms d'animaux de compagnie, les maîtres d'animaux de compagnie se tournant vers Xiaohongshu pour trouver les noms parfaits pour leurs compagnons à fourrure. Au cours de la période du rapport, les utilisateurs ont contribué à nommer 4 758 chats. Plus de 10 000 utilisateurs ont adopté le rôle de parent de chat de bureau, prenant ouvertement soin de leurs adorables créatures en milieu de travail, et les chats de bureau sont devenus un nouvel avantage pour les employés.

Fait intéressant : Le volume de recherche lié aux chats est plus élevé que celui des chiens de près de 26 millions d'entrées.

Nourriture : Exploration culinaire, manger délibérément

Sur Xiaohongshu, dans le programme de perfectionnement des chefs débutants, la première étape est de chercher des tutoriels. Les ailes de poulet #Cola se démarquent comme le plat le plus recherché avec 354,7 millions de vues. Pour les chefs novices, tant qu'ils suivent la recette universelle et utilisent des oignons printaniers, du gingembre, du cola et des ailes de poulet, et qu'ils évitent d'utiliser du cola de couleur bleue qui pourrait verdir les ailes, la présentation finale ne décevra pas. Les données indiquent que les résidents de Guangzhou, de Shenzhen et de Shanghai ont un penchant pour le luosifen (nouilles de riz escargot), tandis que les habitants de Chengdu sont à la recherche d'options délicieuses et saines.

Fait intéressant : Au cours du Nouvel An chinois, 110 000 personnes ont cherché le mot-clic #Solo Dining.

Conditionnement physique publier du contenu sportif et s'approcher d'un entraînement régulier

Avec la montée en popularité sur les médias sociaux des marches en ville au sein de la génération Z chinoise, #Take a walk est également devenu l'une des activités les plus populaires de Xiaohongshu. Sur la plateforme, certains recherchent des itinéraires de marche, d'autres des idées de vêtements de marche, tandis que d'autres recherchent discrètement la fréquence cardiaque qui correspond à une marche régulière ou ce dont il faut parler lorsqu'on se promène lors d'un rendez-vous amoureux. Le 14 mars, avant les chaleurs estivales, 1,57 million d'utilisateurs de Xiaohongshu se sont engagés collectivement à réduire leur consommation, mais il reste à voir s'ils y parviendront.

Fait intéressant : Le lieu d'entraînement préféré de près de 60 000 personnes est le domicile, où dérouler un tapis de yoga peut transformer n'importe quel espace en gymnase.

Mode Adopter les changements et le confort avant tout

Au premier semestre de 2024, près de 20 000 jeunes hommes sur Xiaohongshu ont cherché à métamorphoser leur style, y compris leurs vêtements, leurs coiffures et leurs paires de chaussures. @Xiao Ai par exemple, un homme qui a connu une transformation de style réussie, a atteint son objectif personnel de trouver un partenaire grâce à ce changement. Par la suite, le mot-clic #tingquan est devenu viral sur la plateforme. Les utilisateurs tiennent un panneau avec les caractères chinois « tingquan », ce qui signifie écouter les conseils, invitant les autres à donner leur avis sur la façon d'améliorer leur apparence.

Fait intéressant : les utilisatrices ont démontré un intérêt beaucoup plus élevé pour les espadrilles que les chaussures à talons hauts, accordant la priorité au confort plutôt qu'à la beauté lorsqu'il est question d'achats potentiels.

Étude : Prêt à passer au niveau supérieur à tout moment

Même après leurs années d'études, de nombreux adultes chinois accordent la priorité à deux aspects clés de leur perfectionnement personnel : le conditionnement physique et l'apprentissage de l'anglais. Sur Xiaohongshu, les études à l'âge adulte sont devenues un choix populaire, prouvant qu'il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ. Au premier semestre de 2024, 80 000 utilisateurs âgés de plus de 30 ans ont activement exploré les possibilités universitaires. De plus, les données de recherche révèlent que 560 000 utilisateurs de plus de 30 ans font encore des cauchemars liés aux examens de mathématiques.

Fait intéressant : 31 000 utilisateurs font appel à des applications pour renforcer leur discipline personnelle.

Relations : s'aimer soi-même, aimer les autres

L'établissement d'une relation intime permettant de s'épanouir est le projet d'une vie pour tout le monde. Qu'il s'agisse de maîtriser l'art de la communication avec sa douce moitié ou de trouver une façon décente de se séparer, Xiaohongshu est devenu le guide incontournable pour de nombreuses personnes en matière de cœur. En ce qui concerne l'art de l'amour, les utilisateurs peuvent suivre leur propre rythme. Le sujet de recherche #Gifts for Boyfriend est en tête du paysage émotionnel, devenant le sujet le plus recherché.

Fait intéressant : Près de 950 000 utilisateurs masculins de Xiaohongshu cherchent des moyens de se réconcilier avec leurs partenaires après une rupture.

Parmi les autres tendances, mentionnons les recherches un peu fantaisistes sur le milieu de travail comme « comment choisir un bon cubicule au travail » et « comment éviter de rire pendant les réunions »; et les recherches psychologiques et d'autoperfectionnement comme « comment trouver une occasion d'échapper à un rassemblement en tant qu'introverti » et « Comment connaître le Myers Briggs Type Indicator (MBTI) des gens qui vous entourent ».

Fidèle à sa mission d'inspirer des vies, Xiaohongshu est une communauté et une plateforme enrichies par des échanges et des interactions authentiques. La chaleur de sa communauté, où les utilisateurs trouvent réconfort et valeur dans les expériences partagées, est au cœur de son attrait. Des millions d'utilisateurs enregistrant leur vie quotidienne sur Xiaohongshu en ont fait une plateforme irremplaçable pour les jeunes générations en Chine, devenant ainsi une source clé d'inspiration pour les décisions en matière de mode de vie.

