Xi’an annonce le lancement d’une nouvelle initiative touristique composée de 30 circuits nocturnes

Kang Lifeng, directeur adjoint du département de la Culture et du Tourisme de Xi'an, souligne : « Le nouveau programme de circuits nocturnes englobe tous les aspects touristiques de notre ville et représente une expérience complète qui comprend des excursions nocturnes, des spectacles, de la restauration et du magasinage. Nous espérons que le nouveau programme incitera les touristes et les citoyens de la ville à partager le dynamisme de notre ville. »

Les heures d'ouverture seront prolongées aux murailles de la ville et à la Forêt de stèles, musée spécialisé dans les stèles en pierre, les épigraphes et les sculptures en pierre des anciennes dynasties. Les sites qui composent une partie des remparts de la dynastie Ming de Xi'an seront également intégrés au nouveau circuit, offrant une expérience sans pareille aux visiteurs et revitalisant l'ancienne cité prospère.

En plus de spectacles emblématiques de chant et de danse modernes comme la cérémonie de bienvenue de la porte Sud, la présentation du Chant des regrets éternels et les spectacles de danse traditionnelle de la dynastie Tang, la ville proposera des spectacles d'opéra Qin local axé sur l'utilisation des cavités vocales, des spectacles d'ombres chinoises et des concerts inspirés des styles antiques. Les expériences culturelles évolueront également d'une saison à l'autre puisque les artistes intégreront des aspects modernes à la culture et aux traditions locales au fil des saisons.

La ville invitera également les visiteurs à prendre part à différents projets axés sur les expériences culturelles, notamment près d'une centaine de marchés de nuit qui se tiendront d'ici la fin de 2020 et qui seront intégrés au circuit nocturne. L'éclairage décoratif des avenues permettra aux visiteurs d'accéder aux principales activités nocturnes, y compris les étals des marchands locaux, les boutiques de souvenirs et les marchés de nuit.

La ville augmentera et améliorera par ailleurs les services de transport dans la métropole en offrant davantage de services d'autobus en soirée, en élargissant les heures de service en fonction de la capacité et des flux de passagers, en mettant en place des services de taxi en ligne et en offrant de la formation aux chauffeurs de taxi. Le gouvernement intensifiera aussi ses plans d'amélioration des sentiers de randonnée pédestre, des voies lentes et des zones publiques d'exercice physique pour les résidents et les visiteurs.

« Le programme de circuits nocturnes s'inscrit dans la stratégie de "voyage intégral" de la ville, qui vise à élargir la chaîne de l'industrie touristique à Xi'an et à augmenter les retombées économiques », ajoute Kang Lifeng.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le http://cbe.xa.gov.cn/default.htm

À propos de Xi'an

Capitale de la province du Shaanxi, en Chine occidentale, Xi'an est une destination touristique internationale, riche de plus de 3 000 ans d'histoire et offrant des attractions de renommée mondiale telles que les guerriers et les chevaux en terre cuite et ses anciennes murailles. Surnommée « le musée en plein air de la Chine », la ville a été le point de départ de la Route de la soie, un ancien réseau de routes commerciales formé sous la dynastie chinoise Han et qui assurait les liaisons commerciales entre l'Orient et l'Occident.

