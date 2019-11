Xeomin(MD) Cosmétique(MC) est autorisé pour des indications additionnelles au Canada

Des indications élargies fondées sur 10 ans d'efficacité et d'innocuité prouvées1

BURLINGTON, ON, le 7 nov. 2019 /CNW/ - Merz Pharma Canada Ltd., filiale du groupe international Merz Pharma Group, a annoncé avoir reçu de Santé Canada une autorisation de mise sur le marché pour des indications additionnelles concernant XeominMD CosmétiqueMC (toxine botulinique de type A, sans protéines complexantes), notamment l'utilisation chez l'adulte pour l'amélioration temporaire de l'aspect des rides frontales horizontales et des rides canthales latérales (pattes d'oie) modérées à sévères2.

Ces indications additionnelles s'appuient sur l'indication précédente, à savoir l'amélioration temporaire de l'aspect des rides glabellaires modérées à sévères, également appelées rides de froncement (intersourcilières), chez le patient adulte.

L'ingrédient actif de XeominMD CosmétiqueMC détend temporairement le muscle afin de donner à la zone traitée une apparence lissée. Il s'agit du premier et seul neuromodulateur exempt de protéines inutiles pour le traitement des rides de froncement, des pattes d'oie et des rides frontales2. Grâce à cette formule épurée, le risque de diminution de la réponse au traitement au fur et à mesure de l'utilisation est moins important3,4.

« En médecine esthétique, on constate de plus en plus fréquemment l'échec d'un traitement secondaire et une diminution de la réponse du patient5. Comme les patients utilisent des neurotoxines plus régulièrement et sur différentes parties du visage, il est important d'étudier attentivement l'utilisation à long terme et la nécessité d'un traitement exempt d'impuretés superflues susceptibles d'avoir des répercussions sur l'effet thérapeutique futur », explique le Dr Sam Hanna, M.D., DABD, directeur médical de Dermatology On Bloor à Toronto (Ontario), ancien président de la Toronto Dermatologic Society et diplômé de l'American Board of Dermatology.

« Les indications élargies de Xeomin Cosmétique facilitent les traitements de rajeunissement de l'ensemble du visage, qui sont de plus en plus considérés comme la norme en matière de médecine esthétique faciale. Un traitement de l'ensemble du visage permet d'obtenir une réponse esthétique plus naturelle et plus durable, ce qui assure selon moi de meilleurs résultats aux patients », poursuit-il.

L'étude de marché montre que le traitement de rides faciales supérieures comme les rides de froncement, les pattes d'oie et les rides frontales est le plus demandé parmi toutes les indications pour le visage, avec une tendance à la hausse6. Dans son rapport le plus récent, l'American Society for Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS) constate que le traitement par toxine botulinique continue de se développer à un rythme exponentiel, avec une augmentation de 35,8 % du nombre de traitements entre 2014 et 20187.

L'année 2019 marque le 14e anniversaire de la présence sur le marché de XEOMINMD au niveau international et ses 10 ans au Canada. Avant son autorisation et depuis sa mise sur le marché, plus de 200 publications ont confirmé l'efficacité de XEOMINMD, la plus remarquable d'entre elles prouvant son effet significatif dans le traitement d'indications individuelles et d'indications combinées au niveau de la partie supérieure du visage, ainsi qu'un profil de tolérance favorable et un maintien des résultats sur quatre mois1,3.

XeominMD CosmétiqueMC ne nécessite pas de réfrigération ou de congélation et offre un conditionnement simple et respectueux de l'environnement, ce qui permet de réduire la quantité de déchets dans les cliniques, facilite le stockage et limite les conséquences sur l'environnement tout au long de son parcours jusqu'au patient.

« Nous savons que la pureté du produit est un aspect important pour les médecins qui réalisent des injections de XeominMD CosmétiqueMC - et qu'elle compte tout autant pour leurs patients8. Nous sommes fiers d'affirmer que Merz Canada peut leur offrir une technologie efficace et innovante, fondée sur la science et une fabrication de haute précision, en plus de leur garantir un plus grand respect de l'environnement », se réjouit Bob Bennett, président-directeur général de Merz Pharma Canada.

À propos de Merz Pharma Canada

Merz Pharma Canada Ltd. est une société de soins de santé spécialisée qui conçoit et commercialise des solutions de traitement innovantes et de haute qualité pour l'esthétique, pour le soin de la peau et pour la neuroscience au Canada. Fondée en 2009, Merz Pharma Canada Ltd. est située à Burlington, en Ontario, et est une filiale en propriété exclusive de Merz Pharma Group, une société privée dont le siège social est à Francfort, en Allemagne. Nous aspirons à devenir la société esthétique et de neurotoxine la plus admirée, la plus fiable et la plus innovante. En concevant des produits qui améliorent la santé des patients, les aidant à mieux vivre, à se sentir mieux et à mieux paraître, nous continuerons à contribuer de façon significative au bien-être de personnes du monde entier.

Renseignements sur l'innocuité

XeominMD CosmétiqueMC est indiqué chez l'adulte pour l'amélioration temporaire de l'apparence des rides frontales horizontales, des rides canthales latérales et des rides glabellaires, modérées à sévères. Xeomin Cosmétique est une neurotoxine purifiée exempte de protéines complexantes (incobotulinumtoxinA). Xeomin Cosmétique ne doit être administré que par un médecin ayant les compétences appropriées et une expérience dans le traitement et l'utilisation de l'équipement requis. Vous ne devez pas utiliser Xeomin Cosmétique si vous êtes allergique (hypersensible) à la neurotoxine botulinique de type A ou à tout autre ingrédient de Xeomin Cosmétique, si vous présentez une infection au point d'injection ou si vous souffrez de troubles généralisés de l'activité musculaire (p. ex. : myasthénie grave, syndrome de Lambert-Eaton). Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser Xeomin Cosmétique si vous souffrez de tout type de troubles de saignements; si vous recevez des substances qui empêchent le sang de coaguler (traitement anticoagulant); si vous présentez une grande faiblesse ou une diminution du volume musculaire du muscle dans lequel vous recevrez l'injection; si vous êtes atteint d'une maladie appelée sclérose latérale amyotrophique (SLA); si vous souffrez d'autres maladies qui perturbent l'interaction entre les nerfs et les muscles squelettiques (dysfonctionnement neuromusculaire périphérique); si vous avez des difficultés à avaler; si vous avez eu des problèmes avec des injections de toxine botulinique de type A dans le passé; si vous devez subir une intervention chirurgicale. Informez votre médecin si vous prenez d'autres médicaments, surtout les antibiotiques du groupe des aminoglycosides, car ceux-ci peuvent accentuer l'effet de Xeomin Cosmétique. Vous ne devez pas recevoir Xeomin Cosmétique si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Les effets secondaires après le traitement par Xeomin Cosmétique sont rares et généralement sans gravité. Les effets secondaires les plus couramment observés sont les suivants : maux de tête, gonflement autour de l'œil, modification de la forme du sourcil, chute de la paupière, douleur et hématome près du point d'injection. Consultez immédiatement un médecin si vous avez du mal à avaler, à parler ou à respirer. XEOMIN et Xeomin Cosmétique contiennent le même ingrédient actif dans la même préparation. Par conséquent, les effets indésirables observés avec XEOMIN pourraient également être associés à Xeomin Cosmétique.

Cette liste d'effets secondaires n'est pas exhaustive. En cas d'effets inattendus pendant le traitement par Xeomin Cosmétique, communiquez avec le professionnel de la santé qui vous traite.

Copyright © 2019 Merz Pharma Canada Ltd. Tous droits réservés. XEOMINMD et XeominMD CosmétiqueMC sont des marques déposées de Merz Pharma GmbH & Co. KGaA

Références :





1. Données internes. 2. Monographie de produit XeominMD CosmétiqueMC, juin 2019. 3. Kersher M, et al. Efficacy and safety of IncobotulinumtoxinA in the treatment of upper facial lines: results from a randomized, double- blind, placebo-controlled Phase III study. Dermatol. Surg 2015;41: 1149-1157. 4. Kazerooni R, Decrease in Therapeutic Effect Among Botulinumtoxin Type A Agents: Analysis of the FDA Adverse Event Reporting System Database. AAD Presentation, mars 2019. 5. Stengel G and Bee E. Antibody-induced secondary treatment failure in a patient treated with botulinumtoxin type A for glabellar frown lines. Clin Interv Aging 2011;6:281-284. 6. Kantar Health Survey, 2015. 7. The American Society for Plastic Surgery, National Data Bank Report, 2018. 8. GIM Company pour Innovative Market Research. Boucouture Purity Insights; résultats d'une étude de marché quantitative au R.-U., en Allemagne, en Italie et en Russie. Septembre 2017.

