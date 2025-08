VANCOUVER, Washington, 6 août 2025 /CNW/ -- Xencelabs, la marque dédiée à fournir aux artistes des outils de dessin numérique haut de gamme et de première classe, a annoncé aujourd'hui le lancement du Xencelabs Pen Display 24+. Conçu comme « un nouveau choix pour les créatifs en studio », cet écran révolutionnaire intègre la technologie de calibrage des couleurs Calman Ready. Cette fonctionnalité inédite dans le domaine des écrans à stylet offre une précision des couleurs inégalée et un calibrage au niveau matériel qui améliore l'efficacité du flux de travail dans les secteurs professionnels tels que la photographie, l'illustration, l'animation, les effets visuels, le cinéma, les jeux vidéo, le design industriel et d'autres domaines créatifs où la précision des couleurs est essentielle.

Une première dans l'industrie par Xencelabs

Pour répondre aux besoins en matière de précision des couleurs à l'ère numérique et aux demandes des utilisateurs de Xencelabs, le Pen Display 24+ donne la priorité à la gestion des couleurs pour les professionnels de la création qui utilisent des écrans de dessin. Développée en collaboration avec Portrait Displays, la solution Calman Ready intégrée permet un calibrage au niveau matériel directement sur l'écran. En stockant les données de calibrage (par exemple, les LUT) sur l'appareil, les artistes obtiennent à tout moment une fidélité des couleurs constante, digne d'Hollywood, sur tous les appareils et tous les flux de travail.

Précision des couleurs de qualité studio, simplifiée Le processus de calibrage des couleurs est simplifié grâce à des fonctionnalités automatiques : les utilisateurs connectent un écran Portrait Display C6 HDR5000 ou un colorimètre compatible au logiciel Calman® Professional[1] , qui permet de contourner les réglages complexes au niveau du système d'exploitation et les interférences logicielles, garantissant ainsi des couleurs réalistes conformes aux normes telles que Adobe RGB, DCI-P3, Rec. 709, Rec. 2020 et sRGB. En plus de la prise en charge de l'espace colorimétrique mentionnée ci-dessus, le Pen Display 24+ prend également en charge les palettes validées par Pantone® et le réalisme certifié SkinTone™. Grâce à cette nouvelle compatibilité, le Xencelabs Pen Display 24+ constitue une avancée majeure pour les créateurs professionnels travaillant dans les studios de cinéma, les géants du streaming et les agences de design du monde entier.

Au-delà de la couleur : une expérience de dessin haut de gamme

La série Pen Display 24 offre une conception et une expérience pensées dans les moindres détails pour chaque aspect du processus créatif :

Sensation « stylo sur papier » : la surface en verre Super AG Etching™ offre une texture optimale, imitant celle du papier tout en éliminant les reflets, même sous les lumières vives d'un studio.

la surface en verre Super AG Etching™ offre une texture optimale, imitant celle du papier tout en éliminant les reflets, même sous les lumières vives d'un studio. Courbe de pression finement réglée : développée à partir des commentaires de plus de 100 artistes professionnels, la courbe de pression finement réglée (8 192 niveaux, activation initiale de 3 g) capture les nuances des traits délicats comme des lignes audacieuses. Les deux stylets inclus, le stylet 3 boutons + gomme v2 et le stylet fin + gomme v2, offrent des raccourcis personnalisables et des pointes en feutre et standard pour une grande polyvalence tactile. Ils sont également compatibles avec la série de Pen Tablet v2 de Xencelabs.

développée à partir des commentaires de plus de 100 artistes professionnels, la courbe de pression finement réglée (8 192 niveaux, activation initiale de 3 g) capture les nuances des traits délicats comme des lignes audacieuses. Les deux stylets inclus, le stylet 3 boutons + gomme v2 et le stylet fin + gomme v2, offrent des raccourcis personnalisables et des pointes en feutre et standard pour une grande polyvalence tactile. Ils sont également compatibles avec la série de Pen Tablet v2 de Xencelabs. Immersion visuelle 4K UHD : un écran 4K de 23,8 pouces (3840× 2160) affiche plus de 1,07 milliard de couleurs avec une couverture de 99 % de l'espace colorimétrique Adobe RGB, 93 % de l'espace colorimétrique DCI-P3 et 99 % de l'espace colorimétrique sRGB.

un écran de 23,8 pouces (3840× 2160) affiche plus de 1,07 milliard de couleurs avec une couverture de 99 % de l'espace colorimétrique Adobe RGB, 93 % de l'espace colorimétrique DCI-P3 et 99 % de l'espace colorimétrique sRGB. Flexibilité du travail à distance : la prise en charge de HP Anyware® (Windows uniquement) et Parsec[1] permet des flux de travail à distance sécurisés, idéaux pour les équipes travaillant dans la même ville ou à l'autre bout du monde.

Conçu pour la productivité et le confort

Le Pen Display 24+ privilégie la créativité sans interruption grâce à un flux de travail ergonomique et soucieux du détail :

Quick Keys Remote : la télécommande Quick Keys est dotée d'un écran OLED et offre jusqu'à 44 raccourcis spécifiques à chaque application (8 touches × 5 ensembles + 4 modes de sélection), permettant de basculer automatiquement entre des logiciels tels que Photoshop et ZBrush.

la télécommande Quick Keys est dotée d'un écran OLED et offre jusqu'à 44 raccourcis spécifiques à chaque application (8 touches × 5 ensembles + 4 modes de sélection), permettant de basculer automatiquement entre des logiciels tels que Photoshop et ZBrush. Mode Virtual Tablet™ : contrôlez plusieurs moniteurs/écrans comme une seule toile fluide à l'aide du stylet. Dessinez, faites glisser et interagissez sans effort d'un écran à l'autre. Personnalisez la couleur, la transparence, la taille et la position de la superposition pour l'adapter parfaitement à différents espaces de travail logiciels, offrant ainsi un flux de travail plus intelligent et plus personnalisé.

contrôlez plusieurs moniteurs/écrans comme une seule toile fluide à l'aide du stylet. Dessinez, faites glisser et interagissez sans effort d'un écran à l'autre. Personnalisez la couleur, la transparence, la taille et la position de la superposition pour l'adapter parfaitement à différents espaces de travail logiciels, offrant ainsi un flux de travail plus intelligent et plus personnalisé. Conception silencieuse et sans ventilateur : grâce à sa conception sans ventilateur et à sa plaque arrière métallique à haute conductivité, le Pen Display 24+ reste froid au toucher tout en restant pratiquement silencieux, ce qui vous permet de rester concentré sur votre création.

grâce à sa conception sans ventilateur et à sa plaque arrière métallique à haute conductivité, le Pen Display 24+ reste froid au toucher tout en restant pratiquement silencieux, ce qui vous permet de rester concentré sur votre création. Polyvalence ergonomique : le support inclinable (16°-72°) inclus permet un réglage d'une seule main, tandis que le support multi-axes en option permet la rotation et le positionnement sur le bord du bureau grâce au mode « Off-the-Desk ».

Tout ce dont vous avez besoin, inclus

Chaque Pen Display 24+ comprend deux stylets v2, une télécommande Quick Keys, un support inclinable, un étui pour stylos, un dongle Bluetooth, des pointes, un gant de dessin, un chiffon de nettoyage et tous les câbles, ce qui évite d'avoir à acheter des accessoires supplémentaires. Le Pen Display est équipé d'un emplacement pour verrou Kensington MicroSaver® 2.0 et la télécommande Quick Keys d'un emplacement pour verrou Kensington NANO® Security Slot™ pour une protection supplémentaire contre le vol ou la perte.

Prix et disponibilité

Le Xencelabs Pen Display 24+ est disponible dès maintenant au prix de€2099. Pour connaître les spécifications et les modalités d'achat dans votre région, rendez-vous sur www.xencelabs.com

À propos de Xencelabs

Fondée en 2019 par des vétérans de l'animation, de l'illustration et du design industriel, Xencelabs crée des outils de dessin numérique haut de gamme pour les professionnels du monde entier. Vendus dans plus de 40 pays, ses produits permettent aux artistes de « créer ce dont ils rêvent » grâce à une innovation constante et à une conception axée sur les artistes. Abonnez-vous aux comptes Xencelabs sur les réseaux sociaux et découvrez les expériences avancées que mérite votre travail créatif. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xencelabs.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2742597/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2742598/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2742596/image.jpg

