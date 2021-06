Appcino offre des applications commerciales et des initiatives d'automatisation grâce à son capital intellectuel considérable s'appuyant sur une expertise approfondie dans le domaine, des connaissances techniques, un solide capital humain et des plateformes de programmation schématique de pointe.

Xebia Group est un chef de file du secteur numérique connaissant une croissance rapide qui est reconnu pour contribuer à la transformation numérique d'entreprises du monde entier en offrant des services de consultation de haute qualité sur le nuage, les données, l'IA, la méthode Agile, les processus de développement et d'exploitation et les différents logiciels. Xebia Group a lancé plusieurs marques prospères et continue d'étendre ses capacités dans le cadre de sa « stratégie d'achat et de construction », en s'associant à des leaders d'opinion pour se tailler une place plus importante dans l'espace numérique.

Voici la déclaration d'Anand Sahay, chef de la direction de Xebia : « Les plateformes de programmation schématique changent la donne dans l'industrie des applications logicielles commerciales sont vouées à un bel avenir, car elles favorisent la souplesse des activités. Appcino est une marque solide dotée d'importantes capacités en matière de plateformes de programmation schématique. Xebia est heureuse d'intégrer ces capacités pour aider nos clients du monde entier à accélérer leurs initiatives de transformation numérique à grande échelle. »

Voici la déclaration de Vipul Baijal, chef national de Xebia aux États-Unis : « Aujourd'hui, les entreprises sont à la recherche d'outils technologiques qui leur permettent de s'adapter aux besoins du marché en quelques jours ou quelques semaines, plutôt qu'en quelques mois ou quelques années. En intégrant les capacités et l'expertise approfondie d'Appcino en matière de plateformes de programmation schématique comme Appian, Salesforce, etc., nous miserons sur une souplesse et une vitesse de mise en marché accrue au profit de notre clientèle tout en élargissant notre empreinte dans le domaine des technologies de l'information. »

Voici la déclaration commune des fondateurs d'Appcino Tarun Khatri, Devendra Natani et Akhilesh Natani : « Nous sommes ravis de nous associer à l'équipe de Xebia. Grâce à la connaissance approfondie du secteur et à l'expertise des systèmes Salesforce et Appian d'Appcino, c'est-à-dire des plateformes de programmation schématique, nous serons en mesure d'améliorer encore plus les résultats de nos clients, de la stratégie à l'exécution, en contribuant à accélérer l'innovation et la transformation numérique au sein de leur entreprise.

La fusion de Xebia et d'Appcino se traduit par un leadership incontesté dans l'accélération de la transformation numérique. La présence de Xebia à l'échelle mondiale, ses perspectives de croissance, l'expérience de ses employés et sa vision qui s'harmonise à la nôtre à l'égard de la programmation schématique offrent une plateforme qui nous permet de passer à l'étape suivante et exercent une incidence positive sur nos clients et nos employés. Les clients d'Appcino profiteront grandement des capacités élargies de Xebia en matière de programmation schématique, en particulier dans les domaines de l'IA/AA, de l'ARP, des données et des processus de développement et d'exploitation.

La synergie naturelle entre les deux entreprises favorisera de meilleures possibilités de réussite, et c'est formidable d'en faire partie! »

Cette acquisition s'inscrit dans les valeurs et la mission de Xebia qui consistent à repousser les frontières de la technologie. En unissant ses forces à celles d'Appcino, un leader dans le domaine des services-conseils et du développement dans le domaine de la programmation schématique, Xebia renforce sa position de chef de file du secteur numérique à l'échelle mondiale et améliore sa capacité à enrichir le paysage technologique de ses clients, accélérant ainsi leur croissance.

