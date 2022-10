Xebec a conclu une facilité de financement provisoire (DIP) de 3 millions de dollars avec la Banque Nationale du Canada et Exportation et développement Canada .

MONTRÉAL, le 21 oct. 2022 /CNW/ - Xebec Adsorption Inc. et certaines de ses filiales (collectivement, « Xebec » ou la « Société »), fournisseur mondial de solutions d'énergies propres, a fait aujourd'hui le point sur la demande de protection contre ses créanciers qu'elle a déposée aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la « LACC ») le 29 septembre 2022. La Société est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une facilité de financement provisoire (le « financement DIP ») avec la Banque Nationale du Canada et Exportation et développement Canada. Le financement DIP consiste en une facilité de crédit renouvelable à prélèvements multiples d'un montant maximal de 3 millions de dollars qui sera utilisée pour financer les activités de la Société pendant qu'elle poursuit ses efforts de restructuration en vertu de la LACC. Le financement DIP a été approuvé hier par la Cour supérieure du Québec (la « Cour ») en vertu d'une ordonnance initiale modifiée et mise à jour.

Plan de rétention des employés clés

La Cour a également approuvé hier le plan de rétention des employés clés de Xebec (le « KERP »), qui permet à Xebec de verser des paiements de rétention à certains membres clés de l'équipe de Xebec jugés essentiels pour assurer la stabilité des activités de Xebec, améliorer l'efficacité et le succès du processus de vente et de sollicitation d'investissements en cours (« SISP ») annoncé précédemment et soutenir les efforts de restructuration de la Société. En outre, l'ordonnance initiale modifiée et mise à jour a prolongé la suspension des procédures contre Xebec jusqu'au 28 novembre 2022, sous réserve d'une nouvelle prolongation. La prolongation de la suspension permettra à Xebec de poursuivre ses activités pendant qu'elle mène le SISP et poursuit sa restructuration.

SISP

Afin de participer au SISP et d'obtenir une copie du mémorandum d'information confidentiel et l'accès à une base de données virtuelle, toutes les parties intéressées doivent se conformer aux conditions énoncées dans l'ordonnance sur les procédures de soumissions datée du 29 septembre 2022, dont une copie est disponible sur le site Web de Restructuration Deloitte inc. (le « contrôleur ») au https://www.insolvencies.deloitte.ca/Xebec. Les parties intéressées à participer au SISP doivent contacter Financière Banque Nationale inc., le conseiller financier de Xebec dans le cadre du SISP, à [email protected] ou le contrôleur à [email protected].

Nous rappelons aux parties intéressées à participer au SISP que la date limite pour la soumission de lettres d'intention non contraignantes est le 11 novembre 2022 à 17 h (heure de l'Est) et que la date limite pour la présentation d'offres contraignantes est le 6 janvier 2023 à 17 h (heure de l'Est).

Xebec fournira d'autres mises à jour en fonction de l'évolution de la situation. Une copie de l'ordonnance initiale modifiée et mise à jour et d'autres informations concernant les procédures en vertu de la LACC sont disponibles sur le site Web du contrôleur au https://www.insolvencies.deloitte.ca/Xebec. Des informations concernant les procédures en vertu de la LACC peuvent également être obtenues en appelant la ligne directe du contrôleur au 514-393-6722 ou par courriel à [email protected].

À propos de Xebec Adsorption Inc.

Xebec est un fournisseur mondial de solutions d'énergie propre destinées aux gaz renouvelables et à faible teneur en carbone utilisés dans des applications énergétiques, de mobilité et industrielles. L'entreprise est spécialisée dans le déploiement d'un portefeuille de technologies brevetées pour la capture du carbone ainsi que pour la production d'hydrogène, de gaz naturel renouvelable, d'oxygène et d'azote, le tout étant soutenu par un réseau de services portant la marque XBC Flow Services. En se concentrant sur la production de gaz écologiquement responsable, Xebec a aidé des milliers de clients dans le monde à réduire leur empreinte carbone et leurs coûts d'exploitation. Basée au Québec, Canada, Xebec est présente mondialement avec neuf usines de fabrication, 17 centres de services de technologies propres et cinq bureaux de vente répartis sur quatre continents. Pour plus d'informations, consultez le site www.xebecinc.com.

Mise en garde

Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, contenues dans le présent communiqué de presse constituent des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » (collectivement, « déclarations prospectives ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont fondées sur des attentes et des projections à la date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs contiennent généralement des mots tels que « croit », « s'attend », « anticipe », « continue », « pourrait », « indique », « planifie », « va », « a l'intention », « peut », « projette », « prévoit », « ferait » ou des expressions similaires suggérant des résultats ou des événements futurs, bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas ces mots d'identification.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, ceux qui ont trait au SISP, à la capacité de la Société à solliciter des parties intéressées dans le cadre du SISP, à la date limite prévue pour les premières lettres d'intérêt qualifiées et non contraignantes, aux plans de la Société en ce qui a trait à l'identification et à l'examen des opérations de restructuration potentielles dans le cadre du SISP, à l'effet du KERP et à la capacité de la Société à conserver ses employés, ainsi qu'à l'effet de la protection de la LACC et de la suspension des procédures.

Ces énoncés ne sont ni des promesses ni des garanties, mais comportent des risques et des incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats, le niveau d'activité ou le rendement réels de Xebec diffèrent sensiblement des résultats, niveaux d'activité ou rendement futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs, y compris la capacité de la Société d'obtenir du financement pendant et après le processus de la LACC, les conditions économiques générales et d'autres risques d'autres facteurs qui sont discutés plus en détail dans le rapport de gestion de la Société pour la période terminée le 30 juin 2022, la notice annuelle de la Société ainsi que d'autres dépôts effectués par la Société qui sont disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR à www.sedar.com. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien qu'elles soient considérées comme raisonnables par la Société au moment où elles sont formulées, sont intrinsèquement assujetties à d'importantes incertitudes et éventualités commerciales, économiques et concurrentielles. Ces estimations et hypothèses peuvent s'avérer incorrectes. De plus, il n'y a aucune assurance qu'il y aura une valeur résiduelle pour les actionnaires dans le cadre du processus de la LACC.

Si ces hypothèses se révèlent inexactes, les résultats réels de Xebec pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. De plus, rien ne garantit que les procédures en vertu de la LACC permettront de maximiser le rendement des actifs de la Société et de ceux de ses filiales.

Les énoncés prospectifs contenus dans les présentes sont faits à la date du présent communiqué de presse et sont expressément qualifiés dans leur intégralité par la présente mise en garde. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, Xebec ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement les énoncés prospectifs contenus dans les présentes. Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

