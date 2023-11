TORONTO, le 20 nov. 2023 /CNW/ - Randy Selman, chef de la direction de Xcyte Digital (« Xcyte » ou la « Société »; TSXV : XCYT) et d'autres représentants de la Société se sont joints à Dani Lipkin, directeur général, Secteur de l'innovation globale, Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX (« TSXV »), pour ouvrir les marchés et souligner l'inscription de Xcyte à la TSXV.

Xcyte est un fournisseur de premier rang de solutions pour événements tenus en personne, en mode virtuel ou en mode immersif. L'entreprise se spécialise dans l'informatique spatiale destinée aux événements et propose un service d'abonnement mutliplateformes unique en son genre et financièrement sensé qui répond aux besoins précis de la clientèle. Xcyte propose un guichet unique qui regroupe l'ensemble de la technologie destinée à la tenue d'événements, quelle que soit l'envergure de l'événement.

Le personnel et les parties prenantes des États-Unis, du Canada et du Royaume-Uni se sont joints virtuellement et en direct à l'équipe de dirigeants de Xcyte au Centre de marché TMX et ont tenu une cérémonie d'ouverture des marchés simultanée dans le métavers.

