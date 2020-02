XCMG soutient la construction de plusieurs hôpitaux dans le contexte de l'épidémie du nouveau coronavirus (Covid-2019)

En date du 31 janvier, 83 produits XCMG prenaient part à la construction des hôpitaux Huoshenshan et Leishenshan, les opérateurs travaillant sans répit pour mettre sur pied ces centres hospitaliers de fortune aussi rapidement et de manière aussi sécuritaire que possible. Les nouvelles installations fourniront 2 600 lits pour traiter les patients dont l'état de santé est grave et critique.

« La construction d'un hôpital en 10 jours est une grande réalisation pour les sociétés offrant de la machinerie de construction sur les plans de la capacité de coordination et du travail d'équipe. Le mérite de cette réussite -- un record -- revient à chaque personne qui a participé à l'effort en cette période difficile », déclare Wang Min, président de XCMG.

Durant la construction de l'hôpital Huoshenshan, XCMG a surveillé étroitement l'équipement grâce à sa plate-forme logicielle « Hanyun », compilant plus de 2 199 heures de travail en date du 3 février.

La plate-forme « Hanyun » comprend un système de dépistage thermique assurant la prévention et le contrôle de l'épidémie. Celui-ci peut déterminer et téléverser la température corporelle des passants depuis les centres de transport, les hôpitaux, les écoles et les entreprises pour réduire les infections croisées et améliorer l'efficacité du dépistage.

En tant que société présidant l'Assocacao Brasileira De Empresas Chinesas (ABEC -- l'Association brésilienne de sociétés chinoises), XCMG a invité le 27 janvier toutes les sociétés membres à participer à la lutte contre l'épidémie. La même soirée, les employés de XCMG Brésil ont fait l'acquisition de 10 000 articles médicaux, dont des masques et des tenues de protection, qui ont été expédiés à Wuhan.

Pendant ce temps, à Beijing, 24 produits XCMG étaient à pied d'œuvre, s'affairant à l'expansion et à la rénovation de l'hôpital de Xiaotangshan, autrefois utilisé pour la mise en quarantaine des patients atteints du SRAS.

En février, XCMG a aussi participé à la construction des hôpitaux d'urgence de Xuzhou, Zhengzhou, Xi'an, Tian Jin, Zhuhai, etc.

Pour soutenir davantage les efforts de lutte contre l'épidémie, XCMG a annoncé un don de 5,075 millions de yuans (726 338 USD). La société a également acquis plus de 1 200 000 articles médicaux, dont des masques chirurgicaux, des appareils respiratoires N95 et des tenues de protection auprès de 23 pays et régions de la planète.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1091146/XCMG_Covid_Hospital.jpg

SOURCE XCMG

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Han Zhang, [email protected], +86 516-8773 9408, www.xcmg.com

Liens connexes

www.xcmg.com