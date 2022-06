À l'échelle mondiale, d'autres indicateurs de rendement ont montré les bons résultats de XCMG. En effet, les grues mobiles et les systèmes de forage directionnel horizontaux se sont classés au premier rang, les très grandes grues se sont classées au deuxième rang (pour la première fois), les grues sur camion et les machines routières se sont classées au troisième rang, l'équipement d'excavation de mine de surface s'est classé au cinquième rang, et des ensembles complets de machines à empiler et de machines à béton se sont classés au premier rang. L'équipement d'excavation de XCMG se classe au deuxième rang en Chine et au sixième rang dans le monde, et plus de 200 000 unités ont été produites et vendues.

De plus, XCMG a amélioré la stabilité des nacelles élévatrices et des camions d'incendie avec plateforme élévatrice, se hissant au premier rang dans le secteur, ce qui en a amélioré la rentabilité. Les revenus générés par les petites machines de construction et les chariots élévateurs ont respectivement augmenté de 50 % et de 258 % par rapport à l'exercice précédent. La nouvelle plateforme de maintenance de XCMG est également en cours d'exploitation, ainsi la station d'asphalte et les produits de maintenance de châssis se classent parmi les deux premiers du secteur.

« Non seulement le bénéfice d'exploitation de XCMG a atteint un niveau record, mais le solde des revenus des différentes catégories de produits s'est également stabilisé », a déclaré Wang Min, chef de la direction et président de XCMG.

Internationalisation des marchés

En 2021, malgré les défis posés par la pandémie, XCMG a élargi ses activités sur les marchés étrangers et a réalisé des revenus d'exportation supérieurs à 13 milliards de yuans, soit une augmentation de plus de 90 % par rapport à l'exercice précédent.

Parmi ses autres réalisations internationales, XCMG a investi 99 millions de dollars américains dans l'élargissement de ses activités sur le marché nord-américain. L'entreprise a également décroché un contrat d'une valeur de 100 millions de yuans pour une commande importante de grues en Asie-Pacifique, a procédé au déploiement à grande échelle de matériel d'exploitation minière pour fosses à ciel ouvert en Afrique d'une valeur de près de 200 millions de yuans, a fourni 500 excavatrices à l'Asie du Sud-Est et a livré plus de 100 plateformes de travail en hauteur en Amérique du Nord.

Enfin, la plateforme de fabrication brésilienne de XCMG a réalisé des percées dans le marché sud-américain des machines de construction. En 2021, son volume de production et de ventes a augmenté de plus de 200 % et son échelle opérationnelle a augmenté de 198 % par rapport à l'exercice précédent. « L'objectif de développement de notre plan quinquennal est de veiller à ce que le revenu provenant de l'internationalisation ne soit pas inférieur à 40 % », a ajouté M. Wang.

Moteur du changement dans l'industrie

En tant que chef de file mondial de l'industrie des machines de construction, XCMG est motivé par l'investissement à long terme et une innovation de haut niveau en recherche et développement technologique pour ses équipements.

Au cours des dernières années, XCMG a continué de renforcer sa capacité d'innovation et de mener des projets de recherche scientifique et technologique de pointe. Parmi les produits faisant partie de son vaste catalogue de machines de haute qualité, on trouve la plus grande grue à tour au monde XGT15000-600S, le plus gros camion à benne minier à propulsion au monde DE440, la niveleuse minière de très grande taille GR5505, et la chargeuse de tonnage XC9350 destinée au marché national.

