Le rapport décrit en détail les réalisations de l'industrie du levage sur les plans de la croissance et de l'amélioration de la qualité et de la sécurité, tout en soulignant les goulots d'étranglement qui nuisent au développement durable au sein de l'industrie. Il met en évidence l'objectif de développement qui consiste en « l'atteinte du sommet de l'industrie mondiale du levage et l'obtention du statut de société de levage de calibre mondial qui est digne de confiance et procure une valeur unique à l'échelle mondiale. » Le rapport met également en lumière des initiatives en matière de « sécurité opérationnelle, sécurité de l'équipement, sécurité de l'utilisation et sécurité sociale ».

« Une évaluation et un examen normalisés du stade de développement de la chaîne industrielle du levage nous aideront à cibler avec plus de précision notre orientation en matière de développement et à assumer les responsabilités de l'industrie. Pour cette raison, nous avons rédigé ce rapport afin de soutenir le développement sain et durable de l'industrie du levage et d'assumer nos responsabilités sociales », a déclaré Wang Min, président et chef de la direction de XCMG.

Les principales conclusions du rapport portent sur la sensibilisation aux risques sur les plans de la conception, de l'entretien et de l'utilisation de l'équipement, et aux risques associés aux activités de l'entreprise. Le rapport souligne également les besoins suivants :

Accorder plus d'attention aux caractéristiques de sécurité dans la conception des produits et présenter des technologies de sécurité active, y compris un limiteur momentané haute précision, une flèche anti-collision et un équilibrage au niveau du relevage, et plus encore;

Respecter des normes et calendriers d'entretien de rigoureux afin d'assurer le bon déroulement des opérations;

Accroître la sensibilisation à la formation sur la sécurité afin de réduire les incidents de sécurité majeurs;

Il est essentiel pour les entreprises de poursuivre un cycle vertueux de mouvements de capitaux et de balance des paiements.

Le rapport présente également l'objectif d'atteindre le sommet de l'industrie mondiale du levage grâce à la prestation de services complets et professionnels, en construisant une structure organisationnelle impeccable et en établissant des normes de gestion unifiées et intégrées et une culture d'entreprise, tout en mettant l'accent sur l'entretien de l'équipement et les innovations technologiques.

L'industrie du levage aurait également avantage à saisir les grandes occasions qui favoriseront son développement durable, à mesure qu'une supervision plus stricte et une gestion normalisée accéléreront son développement et qu'une nouvelle génération de talents deviendra l'épine dorsale de l'industrie. Les investissements importants de la Chine dans le développement économique et les infrastructures favoriseront également un potentiel de développement.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site de XCMG .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1535411/XCMG.jpg

SOURCE XCMG

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Wang Lin, +86-516-87565404, [email protected], www.xcmg.com

Liens connexes

www.xcmg.com