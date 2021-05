Le rapport montre que l'investissement considérablement accru de XCMG Construction Machinery dans la recherche et développement s'est établi à 112,73 millions de dollars, soit une augmentation de 44,63 % par rapport à l'année précédente. Par exemple, grâce à la fabrication intelligente (FI), XCMG a élaboré de multiples chaînes de production intelligentes, y compris la première chaîne de production intelligente au monde pour les plateformes tournantes de grues. Également, XCMG a établi la première usine avec une chaîne de valeur complète dans l'industrie des machines de construction, qui repose sur un réseau indépendant de 5G intégré à la technologie MEC afin d'appuyer la recherche et développement, la production et plus encore.

En raison de ses capacités d'innovation technologique de pointe, de ses ensembles de solutions intégrées complètes et de ses compétences solides en développement international, XCMG Construction Machinery réalise des progrès constants à l'égard de divers indicateurs opérationnels.

Les réalisations marquantes de XCMG tout au long du premier trimestre comportent :

Livraison de plus de 400 unités de machines de construction aux pays participant à la Belt and Road Initiative (BRI);

La plus grande grue à chenilles au monde, XGC88000, a encore une fois établi un nouveau record de levage après avoir installé avec succès l'équipement d'une tour de 2 600 tonnes sur le chantier de construction du projet de raffinerie de Shenghong ;

Livraison de niveleuses GR2605 personnalisées à Rio Tinto ;

La plateforme relative à l'Internet industriel « Hanyun » a été classée parmi les trois premiers nouveaux projets d'infrastructure relatifs à l'Internet industriel ;

Lancement d'un produit numérique clé, XCMG-Global Service System (X-GSS).

L'évolution rapide des activités de XCMG au premier trimestre de 2021 s'est appuyée sur les assises exceptionnelles de 2020, en particulier la réponse rapide et efficace à la pandémie de COVID-19 et les efforts actifs de développement de marché. Selon le rapport annuel de 2020 divulgué par XCMG Construction Machinery, ses revenus de l'an dernier s'élevaient à 11,49 milliards de dollars, dont les revenus pour les pièces de rechange de la machinerie de levage, d'empilage, de raclage et d'ingénierie s'élevaient respectivement à 4,11 milliards de dollars, 1,14 milliard de dollars, 1,03 milliard de dollars et 2,74 milliards de dollars, avec des augmentations annuelles de 27,15 %, 24,05 %, 4,70 % et 34,68 %, respectivement.

Entre-temps, l'échelle de revenu du principal secteur d'activité de l'entreprise a atteint un nouveau record. Les revenus générés par les grues sur pneus ont dépassé 3,11 milliards de dollars; les revenus générés par les composantes principales ont dépassé 1,55 milliard de dollars et les revenus générés par les machines de fondation ont dépassé 1,24 milliard de dollars. Les revenus générés par les grues routières, de chargement et à chenilles ont tous dépassé 77,63 millions de dollars.

Afin de renforcer sa compétitivité globale, XCMG Construction Machinery a repris ses activités commerciales le 21 avril et a dévoilé son plan d'inscription global en bourse, combinant les machines minières (la plus grande part du marché intérieur parmi les marques nationales), les excavatrices et les grues à tour (les deux premières parts du marché intérieur) et les machines à béton (les trois premières parts du marché intérieur) dans l'ensemble des entreprises cotées afin d'optimiser la structure et l'aménagement de l'entreprise. Grâce à cette fusion, XCMG parviendra à intégrer complètement les ressources et à réaliser pleinement les synergies commerciales.

« Compte tenu des effets de chevauchement et de la dynamique des marchés financiers, la valeur globale de XCMG devrait s'améliorer rapidement et la rentabilité de l'entreprise sera encore plus grande à l'avenir, de même que des améliorations continues à nos capacités de service global. » a déclaré Wang Min, président du conseil d'administration et chef de la direction de XCMG.

Après la fusion, XCMG renforcera ses principaux atouts concurrentiels et son influence sur l'industrie grâce à une intégration approfondie des actifs, du personnel, de l'image de marque et de la gestion, faisant bénéficier les marques d'une flexibilité et d'une élasticité à haut rendement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1514822/XCMG.jpg

SOURCE XCMG

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Wang Lin, +86-516-87565404, [email protected], www.xcmg.com

Liens connexes

www.xcmg.com