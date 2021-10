La cabine intelligente 5G de XCMG a suscité un intérêt exceptionnel lors de la conférence grâce à l'expérience interactive qui permettait aux visiteurs de contrôler un rouleau compresseur de XCMG sans pilote à distance en temps réel à Xuzhou, au moyen d'un casque de réalité virtuelle.

« Le casque de réalité virtuelle peut aider l'opérateur à surveiller le milieu environnant et les données connexes sur les véhicules et la qualité de la construction, offrant ainsi une solution intelligente dans des zones non adaptées aux opérations manuelles, en haute altitude et dans les climats extrêmes », a déclaré Lu Chuan, président de XCMG.En adhérant à une stratégie de développement axée sur l'innovation, XCMG demeure au service de la construction mondiale et des clients grâce aux meilleurs produits et services.

« En raison de sa nature relativement fermée et solitaire, le secteur des machines routières pourrait être le premier secteur de l'industrie des machines de construction à exercer des activités d'exploitation sans pilote à grande échelle », a expliqué Cui Jisheng, directeur général de XCMG Road Machinery. De plus, avec le développement continu des technologies de l'information et de l'intelligence artificielle, les travaux de construction sans pilote normalisés ne sont plus hors de portée. XCMG dispose désormais de la plus importante flotte de construction routière sans pilote au monde et a réalisé plusieurs projets, dont l'entretien de l'autoroute Shanghai-Nanjing.

XCMG Road Machinery a participé à de nombreux grands projets de construction routière sans précédent au pays et à l'étranger, y compris l'autoroute Qinghai-Tibet à une altitude de 4 500 mètres, la plus longue autoroute désertique au monde, l'autoroute Beijing Xinjiang, le plus haut pont du monde, le pont de Beipanjiang, l'autoroute de Nairobi au Kenya, l'aéroport international Hoima en Ouganda, la plus grande raffinerie de pétrole d'Afrique, la raffinerie de Dangote au Nigeria, et bien plus.

« Depuis la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la conception et la recherche et le développement et la fabrication, jusqu'à la remise en état dans toute la chaîne de valeur, XCMG a ajusté la structure, optimisé les liens, conservé l'énergie et réduit les émissions. Le fonctionnement de XCMG a toujours été centré sur le développement écologique et durable, et nous avons transcendé la tradition du profit comme seul objectif d'exploitation d'entreprise », a déclaré Wang Min, président et chef de la direction de XCMG.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1662656/XCMG.jpg

SOURCE XCMG

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Wang Lin, +86-516-8756 5404, [email protected], www.xcmg.com

Liens connexes

www.xcmg.com