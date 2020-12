Cet événement marque une étape importante pour XCMG qui fait son entrée sur le marché brésilien des équipements miniers, apportant des réalisations révolutionnaires dans les domaines de l'exploitation minière numérique, de la conduite autonome et de la commande à distance. Les technologies et produits récemment introduits stimuleront l'industrie minière brésilienne locale afin de permettre une meilleure gestion de la sécurité et de réduire les coûts d'exploitation.

Pendant l'événement, XCMG a livré sa première excavatrice hydraulique de 90 tonnes et a reçu une commande pour quatre excavatrices de 75 tonnes, huit camions miniers de 90 tonnes, vingt excavatrices de 21 tonnes commandées à distance et deux chargeurs de 7 tonnes.

Un représentant de l'autorité responsable du développement économique de Minas Gerais - CODEMGE - a noté que l'État, avec sa grande industrie minière, bénéficiera d'un équipement d'ingénierie de haute qualité d'un fabricant de premier plan comme XCMG pour relancer son développement économique.

« L'équipement minier est un pilier émergent de XCMG et un domaine important dans lequel l'entreprise pourra atteindre ses objectifs stratégiques, a déclaré Wang Yansong, vice-président de XCMG et président de XCMG Brésil. XCMG saisira les occasions sur le marché minier brésilien pour offrir à l'industrie des solutions de construction complètes et intelligentes qui sont sécuritaires, efficaces et axées sur le client. »

Parmi les produits dévoilés lors de l'événement, citons :

L'excavatrice hydraulique XE900D d'un poids total de 90 tonnes et dotée d'un moteur de 535 ch. Cet engin est un produit de premier choix pour les tâches d'extraction à ciel ouvert de moyenne à grande échelle, comme l'exploitation dans les mines de métaux brésiliennes pour le fer, le cuivre et l'or, grâce à sa puissance, sa force de creusage et sa stabilité, durabilité et sécurité avancées de premier ordre. Il permet également d'accroître l'efficacité tout en maintenant une faible consommation de carburant.

La pelle araignée ET120 et l'excavatrice hydraulique intelligente XE225BR fonctionnaient de façon autonome, mais étaient commandées à distance. Ces deux engins sans opérateur présentent des avantages importants sur le plan de la mobilité sur le terrain et de l'adaptabilité à l'environnement, et constituent un choix de premier plan pour les partenaires de construction locaux travaillant dans des conditions géographiques complexes.

Un représentant de l'Association minière brésilienne a souligné que XCMG est un partenaire influent au Brésil et même en Amérique du Sud. L'association se réjouit à l'idée d'établir une relation plus étroite avec XCMG qui sera mutuellement avantageuse pour la communauté industrielle.

