Le programme de mesures précise également les objectifs à court, moyen et long terme de XCMG pour atteindre son « double objectif carbone », à savoir que d'ici 2035, l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables représentera 50 % de la consommation totale d'électricité de XCMG, que la pénétration de nouveaux produits faisant appel aux nouvelles énergies dépassera 35 %, et que l'empreinte carbone des produits clés, incluant les excavatrices et les grues, sera réduite de 32 % par rapport à 2020.

« Le plan d'action pour notre "double objectif carbone" vise à établir une approche uniforme et précise en termes de stratégie, pour aider XCMG à bâtir une chaîne de valeur verte avec des solutions de machinerie de construction judicieuses en matière d'innovation et de gestion des émissions de carbone, celles-ci obtenues grâce à la technologie, aux méthodes de fabrication, aux services et à la gestion opérationnelle. Nous sommes déterminés à contribuer fortement au développement durable de la société », a souligné Wang Min, président et chef de la direction de XCMG.

Le programme de mesures présente plus en profondeur la vision à long terme de XCMG d'adopter une approche verte et à faibles émissions de carbone, tout en soulignant les missions clés déjà déployées activement en matière de technologies d'ingénierie, dans l'espoir de réaliser la carboneutralité dans l'industrie globale de la construction :

Nouveaux produits/technologies alimentés aux nouvelles énergies et à faibles émissions de carbone : XCMG a mis au point plus de 50 technologies vertes et économes en énergie, produisant ainsi de véritables grappes de nouveaux produits alimentés aux nouvelles énergies et à faibles émissions de carbone, mais aussi des scénarios pilotes pour des applications intelligentes fonctionnant sans apport humain.

Production verte et intelligente : XCMG possède trois usines vertes de démonstration, celles-ci accréditées par le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information de la République populaire de Chine, et une chaîne verte d'approvisionnement de démonstration. XCMG Hoisting Machinery est la première entreprise de l'industrie à obtenir une certification de niveau 4 pour ses capacités avancées de production intelligente. XCMG a également pris l'initiative d'établir deux normes de conception verte.

Chaîne d'approvisionnement verte : XCMG continue de promouvoir la conservation de l'énergie, la réduction des émissions, le recyclage, la gestion verte et à faible émission de carbone dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, en accordant plus d'attention à la durée de vie des produits, à la consommation d'énergie, aux substances dangereuses et à la gestion de la suppression de produits. XCMG a recyclé plus de 10 000 emballages au cours des deux dernières années.

Réduction de la consommation d'énergie et des émissions : XCMG a mis au point un système intelligent de gestion de l'énergie qui tient compte de l'ensemble du cycle de vie. En 2020, la consommation d'énergie de l'entreprise par tranche de valeur de production de 10 000 yuans a été réduite de 29,3 % par rapport aux données de 2015. Des installations centralisées de collecte et de traitement des émanations et de la poussière ont été établies dans toutes les zones de soudage, et l'entreprise a investi plus de 47,4 millions USD au cours des trois dernières années pour consolider ses mesures de contrôle des COV au niveau des peintures.

À court terme, XCMG vise à réduire sa consommation globale d'énergie par unité de 15 %, et ses émissions de carbone de 26 % d'ici la fin de 2025, par rapport à 2020. D'ici 2027, XCMG souhaite plafonner ses émissions de carbone au sein de ses activités, réduire sa consommation globale d'énergie par unité de 18 % et ses émissions de carbone par unité de production de 31 %, par rapport à 2020. Du point de vue de la consommation totale d'énergie, XCMG s'attend à multiplier par sept son utilisation d'énergie photovoltaïque et éolienne autogénérée, pendant que la pénétration commerciale de produits alimentés aux nouvelles énergies atteindra 25 %.

À long terme, XCMG cherche à concrétiser la carboneutralité au sein de ses activités d'ici 2049, en favorisant la réduction en amont et en aval des émissions pour l'ensemble de la chaîne industrielle et en établissant un système énergétique propre, sécuritaire et efficace à la fine pointe des normes internationales.

