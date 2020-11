Le salon international de la machinerie de construction, de la machinerie de matériaux de construction, de la machinerie minière et des véhicules de construction aura lieu du 24 au 27 novembre au Shanghai New International Expo Centre (SNIEC). XCMG sera au kiosque A.24-B.32 pour l'exposition extérieure et au kiosque W3.100-W3.811 pour l'exposition intérieure et offrira une surface d'exposition totale de 8 878 mètres carrés (95 562 pieds carrés). XCMG diffusera également en direct en anglais, en russe, en arabe, en français et en chinois au http://live.global-ce.com/baumachina2020xcmg/ .

En tant que fabricant de machinerie de construction chinois de premier plan et parmi les cinq principales entreprises sur le marché mondial, XCMG présentera son nouveau slogan de marque « Dream Up, Build Better » lors de l'événement.

Le plus grand exposant extérieur occupera le devant de la scène avec la plus grande solution de construction intégrée au monde couvrant les principaux secteurs du levage, des ports, des travaux de terrassement, de l'exploitation minière, des routes et de la machinerie de fonçage des pieux. S'ajouteront des applications des technologies de l'information, ainsi que le dévoilement des ensembles de produits miniers et de secours d'urgence, et le lancement de nouvelles grues, excavatrices et chargeurs pour le marché outre-mer.

« Cette exposition présentera ce que XCMG a de meilleur et de plus robuste à offrir. Pour prendre les devants dans un marché toujours concurrentiel, XCMG doit faire preuve de constance et de persévérance en matière de qualité et d'innovation, et demeurer à l'avant-garde du développement technologique », a déclaré Wang Min, président de XCMG.

XCMG mettra en valeur une série de nouveaux produits et technologies intelligents, dont l'excavatrice sans pilote, la XE335DK, l'excavatrice intelligente avec reconnaissance vocale, la XE215G, et la première grue tout-terrain au monde avec télécommande intelligente, la XCA260, et plus encore.

Suivant les tendances du marché de la nouvelle énergie, XCMG présentera des chargeurs électriques les XC918EV et XC958EV, ainsi que la première grue à camion hybride au monde, la XCT25EV, parmi d'autres produits à énergie propre.

Voici les points saillants de la présentation de XCMG le jour de l'ouverture de l'exposition :

lancement officiel de X-GSS , le système mondial d'information sur le service de pièces de rechange numériques de XCMG;

, le système mondial d'information sur le service de pièces de rechange numériques de XCMG; lancement de la cabine intelligente 5G par XCMG Road Machinery;

par XCMG Road Machinery; lancement officiel du chargeur à super tonnage XC9350 ;

; cérémonie de livraison de 10 grues tout-terrain XCA1600;

démonstration d'un projet de construction commune à grande échelle.

Pour en savoir plus, visitez le site www.xcmg.com , ou retrouvez-nous sur Facebook , Twitter , YouTube , LinkedIn et Instagram .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1339775/XCMG_bauma_China_2020.jpg

