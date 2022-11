XUZHOU, Chine, le 7 nov. 2022 /CNW/ - XCMG (SHE : 000425), l'un des trois principaux fabricants mondiaux de machines de construction, a récemment clôturé son événement Global Service Month avec quelque 3 000 visites d'entreprises réparties dans 50 pays et régions dans le but d'améliorer l'expérience de ses clients industriels du monde entier œuvrant dans les secteurs des ressources, de l'énergie, des transports, de la construction et plus encore.

Au cours du mois de septembre, les représentants de l'entreprise ont parcouru plus d'un million de kilomètres pour fournir aux clients de XCMG des services à valeur ajoutée comme des inspections d'équipement et des conseils opérationnels et faire la promotion à l'étranger de l'application de l'entreprise, X-GSS. Dans les marchés clés, les représentants ont mis l'accent sur les normes garanties de l'entreprise : « réponse dans les 15 minutes, arrivée dans les 2 à 24 h et achèvement des travaux dans les 4 à 48 h ».

« XCMG a toujours considéré le marché mondial des produits après-vente du secteur de la construction comme une priorité absolue dans ses efforts en faveur du développement international, a déclaré Lu Chuan, président et secrétaire général adjoint de XCMG Machinery. Au cours des dernières années, nous avons continuellement augmenté les investissements dans ce domaine et établi un réseau après-vente complet à l'étranger. »

« XCMG a mis sur pied une équipe de près de 4 000 ingénieurs de maintenance à l'étranger et a renforcé les capacités de ses clients internationaux grâce au Global Digital Spare Parts Service Information System (X-GSS) de XCMG. Nous comptons tirer pleinement parti des technologies de pointe de nouvelle génération, comme les mégadonnées et la 5G, afin de pouvoir offrir des services opportuns et pratiques », a ajouté Lu Chuan.

Parmi les faits saillants les plus intéressants du Global Service Month, mentionnons les expériences de l'équipe de service au Gabon, en Afrique. L'équipe composée de cinq personnes a quitté la capitale Libreville au début de septembre, parcourant plus de 2 000 kilomètres pour visiter quatre chantiers de construction situés dans des zones de forêts anciennes et y fournir des services porte-à-porte aux clients.

Pour se rendre sur les lieux, le groupe a dû traverser deux rivières en bateau, puis emprunter une nouvelle route forestière construite au moyen de bulldozers au cours d'un voyage épique qui a duré plus de 10 heures. Dans le monde entier, de nombreuses autres équipes de maintenance, comme celle basée au Gabon, se sont surpassées pour contribuer à changer les choses pendant le Global Service Month de XCMG. Les équipes de maintenance sont composées d'ingénieurs et de gestionnaires de produits qui appuient les utilisateurs de machines à l'échelle mondiale en matière de maintenance, de formation et d'autres services professionnels.

XCMG a également annoncé son intention de s'associer à des partenaires mondiaux pour construire des centres de formation à l'étranger dans plus de dix pays, comme la Thaïlande et l'Indonésie, afin de soutenir la formation locale à l'étranger. L'objectif est de former 1 000 ingénieurs de maintenance et 10 000 mécaniciens à l'étranger.

Le Global Service Month de XCMG a été bien reçu par l'ensemble des clients. « J'ai appris à utiliser par moi-même le système X-GSS, avec l'aide de l'équipe de service de XCMG », a déclaré M. Supia, un client basé en Indonésie.

D'autres clients étaient rassurés par la qualité du service après-vente. « Je suis tellement heureux d'avoir acheté un chargeur ZL50GN. Il fonctionne vraiment bien, a commenté M. Ahmend, un client ghanéen. Je suis aussi plus serein grâce au service après-vente parfait de XCMG ».

M. Shakhawat, du Bangladesh, a été impressionné par la disponibilité des services. « Peu importe le moment où le problème se produit, l'équipe de service de XCMG est en mesure de se présenter sur place et d'aider à résoudre le problème du premier coup. C'est formidable! » a-t-il dit.

À l'avenir, XCMG compte mettre en place un système multifonctionnel permettant d'enregistrer les informations sur les services offerts aux clients à l'étranger sur la base de son réseau mondial de services. L'entreprise vise à améliorer la qualité des services offerts grâce à cette initiative.

