Surmontant les contraintes de temps et d'espace, XCMG a présenté sa toute dernière technologie intelligente et de contrôle sans pilote aux entreprises de location de matériel de construction, aux promoteurs et aux entrepreneurs pour les mines et les infrastructures. Elle a également mis l'accent sur son engagement à l'égard du développement écologique et à faibles émissions de carbone de nouveaux produits énergétiques et électriques. Durant le Festival, XCMG a conclu un partenariat stratégique mondial avec Shell, qui leur permettra de promouvoir un développement de grande qualité.

« 2022 marque le 17e anniversaire de la coopération entre OCR et XCMG. Nous avons vu comment XCMG est devenue une marque reconnue avec une grande influence en Thaïlande. Nous avons invité des employés chevronnés qui travaillent pour l'entreprise depuis 17 ans à se joindre au Festival, afin de souligner le premier équipement XCMG en service depuis 17 ans, a déclaré Sirapop Tantitham, directeur général d'O.C.R. Company Limited Nous avons mis en avant trois catégories de produits en tant qu'hôte d'une session de succursale en Thaïlande, y compris les chargeurs électriques qui ont créé un engouement dans l'industrie des machines de construction en Thaïlande. Les produits électriques de XCMG ont été mentionnés par de nombreux médias en Thaïlande. »

Hanson Liu, vice-président de XCMG et directeur général de XCMG pour l'importation et l'exportation, a noté que les exportations de XCMG ont maintenu un taux de croissance élevé avec un marché d'exportation atteignant 187 pays et régions. Au premier trimestre, les exportations de l'industrie des machines de construction de la Chine ont augmenté de 48 % d'une année à l'autre. Les exportations de XCMG ont augmenté de 143 % d'une année à l'autre.

« Le volume des exportations de grues, d'excavatrices, de chargeuses frontales et de matériel lourd a pris une place de premier rang dans l'ensemble de l'industrie avec la croissance continue de la part de marché. La part globale du marché d'exportation de XCMG a augmenté de 9 % d'année en année, a déclaré Hanson Liu. Nous observons également des changements dans la tendance des exportations, avec une croissance importante des marchés haut de gamme en Europe, en Amérique du Nord et en Australie. Au premier trimestre, le volume des ventes de produits exportés en Europe a augmenté de plus de 100 %. »

« Nous avons accueilli le Festival international de la clientèle de XCMG pour la première fois en Allemagne et présenté plus de 200 produits de 35 lignes couvrant quatre catégories, dont les excavatrices, les plateformes de travail aérien, les rouleaux routiers, etc. XCMG est désormais la marque chinoise la plus populaire en Europe pour les petites excavatrices et ces dernières sont les modèles vedettes de notre promotion au Festival », a déclaré Xuan Du, directeur général adjoint de XCMG European Sales and Services GmbH.

Le Festival annuel consolide la stratégie de développement international de XCMG. Les plus grands pays du monde mettent en place des politiques de relance pour les infrastructures au cours de la période post-pandémie, et la demande pour les machines de construction a été élevée.

De plus, la transition et la transformation énergétiques ont fait croître la demande de produits énergétiques verts comme le cuivre, le cobalt et le lithium, ce qui a stimulé les activités minières dans le monde entier. En tant que fournisseur de solutions minières de pointe, XCMG est capable d'offrir des ensembles de matériel d'exploitation minière intégrés et saisit également de plus grandes opportunités de marché.

« XCMG sera à la hauteur des attentes et luttera aux côtés de nos partenaires mondiaux pour faire avancer nos stratégies numériques, vertes et internationales, contribuant ainsi au monde avec un développement plus dynamique et de haute qualité et une entreprise compétitive à l'échelle mondiale », a déclaré Wang Min, président et chef de la direction de XCMG.

